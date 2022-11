Qatar '22: l'Arabia Saudita batte l'Argentina per 2-1

via Fifa World Cup fb





Nel primo tempo sono stati annullati 2 gol a Lautaro e 1 a Messi per fuorigioco. Queste tre reti avrebbero potuto allungare a 37 gare l'imbattibilità dell'Argentina.

- Clamorosa sconfitta dell'Argentina che ha ceduto per 2-1 all'Arabia Saudita, nella partita di apertura del girone C dei Mondiali in Qatar. Dopo l'1-0 firmato da Messi al 10' su calcio di rigore, nella ripresa i sauditi ribaltano lo svantaggio con le reti realizzate da Al-Sheri al 48' e con Al-Dowari al 53'.