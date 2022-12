Bari, è morto Giovanni Lacoppola, ex Provveditore agli Studi

Lutto nel mondo scolastico scolastico barese. E' morto improvvisamente nella mattinata di venerdì 23 dicembre 2022, all'età di 76 anni, Giovanni Lacoppola. E' stato per lungo tempo provveditore agli Studi, incarico al quale fu legato per il suo carisma e per la sua passione verso la scrittura applicata alle tematiche pedagogiche e didattiche, anche dopo averlo lasciato per il raggiungimento della pensione.Alla famiglia, ed in particolare al figlio Vito, Assessore al Patrimonio del Comune di Bari, la redazione del Giornale di Puglia esprime il più vivo e profondo cordoglio per la perdita del suo amato padre.