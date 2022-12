Ematologia Brindisi. Amati: "Servizio finalmente accreditato e autorizzato, pure per trapianti. Ma che fatica"

BRINDISI - "Finalmente l’Unità operativa di ematologia del Perrino di Brindisi è stato accreditato e autorizzato, pure per i trapianti di cellule staminali, mettendo fine a uno stato di precarietà burocratica non molto funzionale alle notevoli possibilità in possesso dell’eccellente staff medico guidato da Domenico Pastore. I posti letto accreditati e autorizzati sono dunque 20, di cui 5 destinati a trapianti delle cellule staminali, per svolgere la prevalente attività di lotta a leucemie, linfomi e mielomi. Il prossimo appuntamento è il DH di oncoematologia, considerate le condizioni terribili dell’attuale struttura" ha dichiarato, in una nota, il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione, Fabiano Amati. - "Finalmente l’Unità operativa di ematologia del Perrino di Brindisi è stato accreditato e autorizzato, pure per i trapianti di cellule staminali, mettendo fine a uno stato di precarietà burocratica non molto funzionale alle notevoli possibilità in possesso dell’eccellente staff medico guidato da Domenico Pastore. I posti letto accreditati e autorizzati sono dunque 20, di cui 5 destinati a trapianti delle cellule staminali, per svolgere la prevalente attività di lotta a leucemie, linfomi e mielomi. Il prossimo appuntamento è il DH di oncoematologia, considerate le condizioni terribili dell’attuale struttura" ha dichiarato, in una nota, il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione, Fabiano Amati.





"Mi spiace solo che tutti i risultati debbano venire solo a valle di complicatissime traversate nel deserto, spesso non accordate con l’urgenza delle prestazioni sanitarie e con la consapevolezza che la malattia non attende la burocrazia. Grazie al Dipartimento di prevenzione della Asl Taranto per l’atto finale e al Dipartimento di prevenzione della Asl Brindisi per gli atti preliminari" ha dichiarato ancora Fabiano Amati.