Francavilla Fontana: giovedì 8 dicembre secondo appuntamento con "Incanto di Natale"

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Entra nel vivo "Incanto di Natale", il cartellone di eventi organizzato dall'Amministrazione Comunale che scandirà i giorni di festa con percorsi di luce, pettolate, musica, spettacoli, mercatini, gastronomia e tante sorprese.





Giovedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, alle 12.00 in piazza Dante sarà inaugurato il presepe artistico realizzato dall’artista Simone Saracino. L’opera, realizzata con l'aiuto degli ospiti del Siproimi Bahiti, sarà benedetta dal Vescovo Mons. Vincenzo Pisanello. Simone Saracino, classificatosi al secondo posto nella 42^ edizione di "100 Presepi nel mondo" che si svolge nelle Sale del Bramante in Piazza del Popolo a Roma, è un artigiano dell’arte presepiale e ogni anno è capace di rinnovare la tradizione con il suo talento. Il presepe sarà visitabile sino al prossimo 8 gennaio.

Alle 18.00 in Piazza Dante tornerà l’iniziativa "Piovono pettole", a cura della Pro Loco, con una classica pettolata natalizia.

Dalle 18.30 lungo via Roma prenderà il via un intenso programma di animazione con artisti di strada, clown, giocolieri e zampognari pronti ad offrire tutto il loro talento a grandi e bambini.

Alle 20.30 chiusura in musica in Piazza Dante con il concerto "Note di Natale" con la voce di Anna Rita Birtolo. L’evento è a cura dell’Associazione “Una Nota per Mattia” in collaborazione con la Pro Loco.

Da giovedì 8 dicembre partiranno le iscrizioni al concorso artistico rivolto alle famiglie "Il Mirabile segno del Presepe".

"La Città – dichiara l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – in queste ore, grazie alle sapienti mani di Vincenzo Memmola, si sta vestendo di luci che ci proiettano nella calda atmosfera della festa. Vi aspettiamo giovedì 8 dicembre per un momento di gioia da vivere insieme. Ad attenderci troveremo la magia degli artisti di strada, il gusto della tradizione e la musica della giovane Anna Rita Birtolo".

Il cartellone di Incanto di Natale è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il DUC Città degli Imperiali, la Pro Loco di Francavilla Fontana e il GAL Terra dei Messapi.