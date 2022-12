Alessano: giovedì 8 dicembre Casa Tabacco si accende per il Natale

ALESSANO (LE) – La festa dell’Immacolata Concezione sarà l’occasione per presentare alla comunità di Montesardo (frazione del comune di Alessano), il nuovo capitolo della ex-manifattura di tabacco, in disuso da oltre 40 anni. Acquisito dall’imprenditore milanese dalle origini salentine Paolo Bleve, volto noto nel settore del design, l’edificio storico riaprirà entro fine 2023, dopo un importante intervento di recupero conservativo, come "Casa Tabacco", un boutique hotel il cui concept è firmato dal prestigioso studio di architettura internazionale Palomba Serafini Associati con la sinergica collaborazione locale di InsiteArchitetture di Oria (BR). – La festa dell’Immacolata Concezione sarà l’occasione per presentare alla comunità di Montesardo (frazione del comune di Alessano), il nuovo capitolo della ex-manifattura di tabacco, in disuso da oltre 40 anni. Acquisito dall’imprenditore milanese dalle origini salentine Paolo Bleve, volto noto nel settore del design, l’edificio storico riaprirà entro fine 2023, dopo un importante intervento di recupero conservativo, come "Casa Tabacco", un boutique hotel il cui concept è firmato dal prestigioso studio di architettura internazionale Palomba Serafini Associati con la sinergica collaborazione locale di InsiteArchitetture di Oria (BR).





All’arrivo della tradizionale Processione della Madonna, il prossimo 8 dicembre, Casa Tabacco verrà metaforicamente alla luce, con l’accensione delle luminarie sulla facciata - che ne ridisegnano il tratto distintivo dell’architettura dell’edificio - e del maestoso albero di Natale ispirato alla tradizione salentina. L’accensione è prevista alle ore 16:00 e verrà celebrata al termine della cerimonia tradizionale con l’evento organizzato dall’Associazione Donna Popa nella piazza Sant’Antonio del paese alla presenza del Sindaco Osvaldo Stendardo e del parroco Don Pietro Carluccio.

"Mia nonna lavorava nella manifattura negli anni ‘40: ridare vita a questo luogo è per me come ritrovare una parte delle mie origini. Sarà una casa a tutti gli effetti: per la mia famiglia, per i nostri amici e clienti, nonché per tutta la comunità locale di cui desideriamo entrare a far parte. Sono orgoglioso di restituire questa bellezza e una parte della loro storia ai cittadini di Alessano e di far scoprire questo luogo meraviglioso ai nostri futuri ospiti" afferma Paolo Bleve.

"Per la sua posizione centrale, Casa Tabacco sarà parte integrante di questa comunità e per questo motivo ho desiderato partecipare attivamente fin da quest’anno ad uno dei momenti più sentiti, l’accensione delle luminarie di Natale in occasione della festa dell’8 dicembre".