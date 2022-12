Francavilla Fontana: venerdì 16 dicembre la Santa Messa di Natale presso l'azienda "Emidea"

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il Movimento dei lavoratori dell’Azione Cattolica della Diocesi di Oria organizza per il 16 dicembre 2022 alle ore 19.30, la Santa Messa di Natale, presieduta dal vescovo Vincenzo presso l’azienda "Emidea", in Viale dell’Artigianato, Z.I. di Francavilla Fontana. - Il Movimento dei lavoratori dell’Azione Cattolica della Diocesi di Oria organizza per il 16 dicembre 2022 alle ore 19.30, la Santa Messa di Natale, presieduta dal vescovo Vincenzo presso l’azienda "Emidea", in Viale dell’Artigianato, Z.I. di Francavilla Fontana.





La celebrazione è particolarmente dedicata a tutto il mondo del lavoro: a chi un lavoro ce l’ha e a chi lavora per cercarlo, quale segno tangibile di solidarietà spirituale e materiale da parte dell’Azione Cattolica, verso quella parte della società che, più di altre, soffre per le conseguenze della incertezza di prospettiva del sistema produttivo e per il carico fiscale sui redditi da lavoro e da impresa.

L’Azione Cattolica invita tutti a partecipare e a condividere questo momento di unione fraterna nella meditazione della Parola e per spezzare insieme il Pane della riconciliazione, affinché le difficoltà economiche non abbiamo mai a far sentire ciascuno solo ma, al contrario, stimolino tutta la comunità a essere solidale e partecipe, in quel indispensabile percorso di solidarietà, il quale possa far riscoprire a ognuno di noi la gioia di affrontare e risolvere insieme tutte le problematiche sociali.