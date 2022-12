Incendiata l’auto del comandante della Guardia Costiera a Savelletri: dichiarazione del sindaco Zaccaria

FASANO (BR) – "Sono ancora una volta indignato per quanto successo a Savelletri la scorsa notte ai danni del Comandante dell’Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Savelletri Lgt Np Vito Domenico De Mario" ha dichiarato in una nota, il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria. – "Sono ancora una volta indignato per quanto successo a Savelletri la scorsa notte ai danni del Comandante dell’Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Savelletri Lgt Np Vito Domenico De Mario" ha dichiarato in una nota, il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.





"A nome di tutta l’Amministrazione e dell’intera comunità fasanese esprimo solidarietà per questo ennesimo gesto criminale. Ho fiducia che l’autorità giudiziaria possa far luce su questo episodio e su quelli accaduti nelle ultime settimane nel più breve tempo possibile per riportare serenità in una frazione che negli ultimi tempi è stata destinataria di troppi atti di intimidazione" ha dichiarato ancora il sindaco Francesco Zaccaria.