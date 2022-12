Cisternino: domenica 11 dicembre presentazione del libro "Storie di un pedonauta pugliese" di Claudio Barile

CISTERNINO (BR) - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Cisternino: domenica 11 dicembre alle ore 18:30, presso la Biblioteca "Tommaso Fiore" in via Dante n°48, Claudio Barile presenta "Storie di un pedonauta pugliese. In cammino in Puglia e dentro me stesso" edito da Gagliano Edizioni. L’evento si inserisce nelle attività di animazione culturale e alla lettura promosse dalla Biblioteca di Comunità, progetto finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su intervento Luoghi Comuni. - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Cisternino: domenica 11 dicembre alle ore 18:30, presso la Biblioteca "Tommaso Fiore" in via Dante n°48, Claudio Barile presenta "Storie di un pedonauta pugliese. In cammino in Puglia e dentro me stesso" edito da Gagliano Edizioni. L’evento si inserisce nelle attività di animazione culturale e alla lettura promosse dalla Biblioteca di Comunità, progetto finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su intervento Luoghi Comuni.





"Storie di un pedonauta pugliese" rappresenta l’opera di esordio in campo letterario di Claudio Barile. Originario della città di Bari, dopo la laurea in scienze politiche, si dedica prima all’arte per poi avviare una attività imprenditoriale nel settore vegetal food. In seguito, il suo crescente interesse per la medicina naturale ed i percorsi di crescita personale lo porteranno ad intraprendere una formazione in scienze naturopatiche. Appassionato di viaggi ecologici in bicicletta e di cammini, ha percorso, oltre ai sentieri materani, tutta la Via Francigena di Puglia da Celle di San Vito a Santa Maria di Leuca.

Della sua esperienza come pedonauta e come scrittore dice: "Camminare, come scrivere rappresentano per la mia vita delle azioni di congiunzione con il divino, con la parte più nascosta, privata e sincera del mio cuore, quella porzione di tessuti, sangue e sentimenti che pulsa sui sentieri pietrosi, tra muretti a secco e alberi d’ulivo". E riferendosi alla sua opera: "Questo libro parla del cammino di un uomo qualunque, ma potrebbe essere il tuo. Non solo un incedere fisico verso una meta, ma soprattutto una evoluzione dell’anima, una apertura del cuore verso una felicità incondizionata fatta di cose semplici come un raggio di sole tra le nuvole, l’erba accarezzata dal vento, il cinguettio degli uccelli in primavera. La vita stessa è un percorso faticoso e bellissimo da fare a piedi e qualsiasi difficoltà può essere superata solo andando sempre avanti, fino a quando tu stesso diverrai cammino".

Dialoga con l’autore Alberto Vannetti (artista). I saluti sono a cura del Vicesindaco Roberto Pinto.