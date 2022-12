"Pranzo di Fraternità": un gesto concreto di solidarietà

BARI e LECCE - Un gesto concreto di solidarietà in due piazze pugliesi per il Natale 2022. Giovedì 15 dicembre, a partire dalle ore 12:00, sarà organizzato il "Pranzo di Fraternità". L’iniziativa vede in campo: Caritas di Bari-Bitonto e Lecce, Brigata "Pinerolo" e F. Divella S.p.A. L’evento, in occasione delle imminenti feste, consolida la forte intesa che ha già visto in passato cooperare Esercito e Divella. - Un gesto concreto di solidarietà in due piazze pugliesi per il Natale 2022. Giovedì 15 dicembre, a partire dalle ore 12:00, sarà organizzato il "Pranzo di Fraternità". L’iniziativa vede in campo: Caritas di Bari-Bitonto e Lecce, Brigata "Pinerolo" e F. Divella S.p.A. L’evento, in occasione delle imminenti feste, consolida la forte intesa che ha già visto in passato cooperare Esercito e Divella.





Due le città coinvolte: Bari e Lecce. A cucinare, nel capoluogo pugliese il Corporate Chef della F. Divella S.p.A Donato Carra, insieme con i militari della Brigata "Pinerolo". Menù di tutto rispetto per oltre 100 indigenti della città: cannerozzetti al pomodoro e basilico rigorosamente made in Divella, pollo e patate al forno, frutta e dolce preparati con l’ausilio delle cucine da campo e del personale della "Pinerolo". Punto d’incontro sarà il Centro di Accoglienza Notturno "D. Vito Diana", in via Francesco Curzio dei Mille n°74, nel quartiere Libertà, nel quale i pasti saranno distribuiti con self-service.

Anche a Lecce i militari della Pinerolo, con i loro cuochi, si cimenteranno con la stessa tipologia di menù per circa un centinaio di persone, sempre messo a disposizione dalla F. Divella S.p.A e prepareranno i piatti utilizzando le cucine da campo installate nella chiesa San Pio X, in via G. Toma n°32.

E, per finire, per tutti il dolce fornito su entrambe le piazze dalla nota azienda produttrice di pasta e biscotti, oltre ad una fornitura di panettoni messi a disposizione su Lecce dai militari.