- In questi giorni, nella città di Brindisi, Diego Caianiello è stato eletto nuovo Sindaco dei Ragazzi, insieme ai trentadue membri eletti per il Consiglio Comunale dei Ragazzi, nell’Aula Consiliare "On. Caiati" del Comune. Durante la seduta, il Primo Cittadino di Brindisi, Ing. Riccardo Rossi, ha consegnato la fascia al neo eletto Sindaco Junior alla presenza di tutti i novanta candidati al Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi.