TAVIANO (LE) - Prosegue la stagione teatrale 2023 del Comune di Taviano organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Dopo Nancy Brilli e Chiara Noschese a chiudere gli appuntamenti per il mese di marzo arrivano Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo che, giovedì 30, portano sul palco del Multiplex Teatro Fasano "Il cotto e il crudo". - Prosegue la stagione teatrale 2023 del Comune di Taviano organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Dopo Nancy Brilli e Chiara Noschese a chiudere gli appuntamenti per il mese di marzo arrivano Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo che, giovedì 30, portano sul palco del Multiplex Teatro Fasano "Il cotto e il crudo".





Con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, attraverso pensieri laterali, dialoghi serrati, poesie demenziali, fraseggi comici, esilaranti calembour, lo spettacolo propone in scena una coppia storica della comicità pugliese. E proprio la Puglia, come regione, come territorio ricco di attrattive, ma soprattutto come luogo dell’anima dove ritrovarsi, è tra le protagoniste della messa in scena.





