TARANTO - "Grande interesse al concorso di progettazione per la piscina olimpica tarantina che sarà una delle protagoniste dei prossimi Giochi del Mediterraneo che si disputeranno nel 2026 a Taranto. Per la prima fase, sono arrivate 37 proposte, tra cui anche da paesi stranieri. Questo evidenzia il coinvolgimento internazionale sull'importanza e i sani valori che lo sport trasmette ai ragazzi e non solo" ha dichiarato, in una nota stampa, Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente Emiliano per l'attuazione del Piano Taranto.





"Dopo la presentazione delle proposte, è stata nominata la Commissione Giudicatrice che entro il 10 marzo , scegliera' dalle 37 proposte, le 5 migliori che passeranno nella seconda fase. Dopo aver selezionato le 5 proposte, partirà la seconda fase progettuale che si concluderà il 9 aprile e il 14 aprile sarà pubblicata la graduatoria finale e proclamato il gruppo vincitore, che entro il 23 giugno dovrà trasmettere il progetto completo di fattibilità tecnico-economica propedeutico all’appalto dei lavori. Lo Stadio del Nuoto , prevede due vasche da 50 metri, una coperta e l'altra scoperta. Massima attenzione verrà data alla valutazione dell'ubicazione dello Stadio per l'impatto paesaggistico e ambientale e lasciare un'importante opera, che a fine dei giochi olimpici, possa continuare a dare lustro alla città di Taranto per allenare i campioni del domani. Gli spazi funzionali con i dovuti criteri di progettazione basati sull'ecosostenibilità vengono indicati in sinergia dall'Agenzia regionale Asset e dall'Ufficio tecnico comunale di Taranto. Questo coinvolgimento della comunità tarantina e del Presidente Emiliano , ci ha permesso di far svolgere i giochi del Mediterraneo a Taranto 2026 che è partita dalla sua ideazione e dalla sua candidatura nel lontano 2019, quando in Grecia a Patrasso insieme al presidente Emiliano e al sindaco Melucci fummo presenti alla manifestazione internazionale di assegnazione dei giochi a Taranto. Ad avvalorare questa candidatura è che la Puglia vanta una grande tradizione sportiva, sia in termini di atleti che in termini di organizzazione di eventi e gare. Come ad esempio: XIII Giochi del Mediterraneo, a Bari, giugno 1997 ; Qualificazione ai campionati Europei di Basket maschile nel 2010; due tappe del Giro d’Italia 2014 attraverso la Puglia con partenza da Taranto ed altre due tappe in Puglia nel 2016 ; Campionati Mondiali di Pallavolo Femminile nel 2014 e Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile nel 2016. Entrambi svoltasi a Bari ; Calcio internazionale, Italia-Francia a settembre 2016; Calcio internazionale, Italia-Spagna ad agosto 2014; e Qualificazioni Campionati europei di calcio 2012 Italia-Scozia. La Partecipazione di Taranto e della zona jonica ai Giochi del Mediterraneo 2026 nasce da una voglia di rinascita e riscatto di una terra meravigliosa, che è stata per troppo tempo penalizzata dall'industria dell'acciaio che ne ha offuscato la bellezza e le potenzialità in termini attrattivi, turistici, sportivi e di marketing territoriale" ha dichiarato ancora Cosimo Borraccino.