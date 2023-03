MANDURIA (TA) - La sezione diocesana dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani ha organizzato con l’Arci-Confraternita SS. Immacolata di Manduria per il prossimo 25 marzo un evento culturale dal titolo "Il processo a Gesù. Analisi storico-giuridica delle fasi processuali, personaggi e responsabilità": a parlarne sarà l’Avv. Giuseppe Scardigno, cultore di Diritto Romano, con la moderazione dell’Avv. Giuseppe Piccione. - La sezione diocesana dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani ha organizzato con l’Arci-Confraternita SS. Immacolata di Manduria per il prossimo 25 marzo un evento culturale dal titolo "Il processo a Gesù. Analisi storico-giuridica delle fasi processuali, personaggi e responsabilità": a parlarne sarà l’Avv. Giuseppe Scardigno, cultore di Diritto Romano, con la moderazione dell’Avv. Giuseppe Piccione.





Il processo a Gesù è certamente uno dei più famosi (se non il più famoso) caso giudiziario nella storia dell’umanità, non solo per i credenti ma anche per gli appassionati di diritto. Conclusosi in meno di ventiquattr’ore con una condanna a morte eseguita senza possibilità di impugnazione, tale processo è oggi impensabile anche alla luce dell’evoluzione della società e, quindi, del diritto.

Inserito nell’ambito del cammino quaresimale dell’UGCI-sez. diocesi di Oria e dell’Arci-Confraternita SS Immacolata di Manduria, l’appuntamento è per sabato 25 marzo 2023, ore 19.00, presso la Chiesa dell’Immacolata di Manduria.