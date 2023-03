FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nei giorni scorsi la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto candidato dall’Amministrazione Comunale al bando "Galattica" per potenziare i servizi rivolti ai giovani nella Biblioteca Comunale. - Nei giorni scorsi la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto candidato dall’Amministrazione Comunale al bando "Galattica" per potenziare i servizi rivolti ai giovani nella Biblioteca Comunale.





"L’ammissione al finanziamento – spiega l’Assessora Maria Angelotti – è una buona notizia per i tanti giovani che ogni giorno frequentano la nostra biblioteca. Attendiamo ora fiduciosi che la Regione reperisca in tempi brevi le risorse necessarie per poter avviare le attività che abbiamo progettato".

Il progetto, che prevede un investimento di 50 mila euro, intende potenziare l’offerta cittadina negli ambiti della formazione e dell’orientamento, fornendo spazi e risorse dedicati al mondo giovanile. Operativamente saranno avviati uno sportello informativo e programmati una serie di workshop che si terranno sul territorio, dentro e fuori dalle scuole, per favorire lo sviluppo di nuove competenze nei settori emergenti del mercato del lavoro.

La Biblioteca Comunale, così come previsto dal bando, fungerà da nodo della rete per l'accompagnamento e il supporto delle iniziative giovanili, favorendo esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione.

Il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro di rete svolto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con APS Petrolio, Le Radici e le Ali Arciragazzi, APS Nativa, CGIL Francavilla Fontana e Croce Rossa Italiana.

"Molto spesso – conclude l’Assessora Angelotti – ci si interroga su quali siano gli spazi a disposizione delle ragazze e dei ragazzi in Città. Senza dubbio una delle risposte viene proprio osservando la biblioteca cittadina che si è trasformata in un punto di riferimento per lo studio, ma anche per la socializzazione. Si tratta di un risultato che viene da lontano, avviato dal mio predecessore Vincenzo Garganese e concluso dalla nostra Amministrazione Comunale".