MOLFETTA (BA) - Proseguono gli eventi nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi: dal 26 al 30 marzo, tutti i giorni alle ore 18:30, si terrà a Molfetta nel Pontificio seminario regionale pugliese "Pio XI", la Settimana di cultura che per questa edizione porta il titolo di "War into peace/piece. Possibilità per la pace"."È evocativo di un augurio: quello di veder trasformare la guerra in pace (war into peace) ma vista l’assonanza linguistica (peace/piece), anche di ‘fare la guerra a pezzi’, nel senso di ‘distruggerla’ (war into piece); il riferimento a quest’ultima espressione è anche un richiamo ai ‘pezzi’ del programma che si susseguiranno nel corso di quei giorni".Questo è quanto si legge nel comunicato del Seminario regionale pugliese "Pio XI" e l’ente Opera pia Monte di pietà e confidenze – Molfetta, che hanno deciso di aprire la settimana di eventi, domenica 26 marzo, con la proiezione del film di Ari Folman "Valzer con Bashir", alla quale seguirà un dibattito guidato dal critico Giuseppe Grossi. Lunedì 27 sarà offerto un approfondimento sulla Russia attraverso l’intervento di Stefano Tiozzo, travel photoreporter, in un incontro moderato da Eleonora Palmentura.Martedì 28 marzo, Andrea Bellardinelli, referente di Emergency programma Italia, dialogherà con Saverio Di Liso, mentre mercoledì 29 marzo andrà in scena lo spettacolo teatrale "C’era una volta la guerra", drammaturgia e regia di Patrizia Pasqui, con Mario Spallino. La settimana di cultura si chiuderà giovedì 30 marzo, con Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, che dialogherà con Fabrizio Finzi, quirinalista dell’Ansa, sulla guerra in Ucraina e le altre guerre. Tutti gli appuntamenti possono essere seguiti in presenza e attraverso il canale Youtube Seminario Regionale Molfetta.