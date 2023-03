BARI - Breve soggiorno nel lussuoso Grande Albergo delle Nazioni, poi, ieri mattina, in elicottero probabilmente per imbarcarsi su una nave internazionale al largo della Puglia, forse anche per girare qualche scena sorvolando la città: la presenza di Tom Cruise a Bari tra gli avvistamenti e ipotesi che da ieri mattina si sono moltiplicate nel capoluogo pugliese, ovviamente coperte dal massimo riserbo.La celebrità statunitense sarebbe giunto nel capoluogo pugliese, con grande discrezione, già nella notte tra domenica e lunedì con uno staff dedicato e un personal chef, soggiornando nel lussuoso albergo sul lungomare della città. Un mordi e fuggi, quasi, visto che già questa mattina verso le 8 Cruise avrebbe lasciato l'albergo per dirigersi all'aeroporto di Bari. Da lì avrebbe poi preso un aereo per dirigersi verso una destinazione sconosciuta.Un nuovo Mission impossible ambientato in una location pugliese? Probabile...