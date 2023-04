LECCE - I cosmetici Made in italy più amati dalle donne dello spettacolo arrivano a "Esteticamente in Fiera" con Infinity Cosmetics e i suoi ospiti: Luigi Rizzello, Lookmaker delle Dive e Direttore Artistico del brand, e Miriana Trevisan, la celebre showgirl che taglierà il nastro alla cerimonia di apertura della fiera, inaugurando la fiorente kermesse di bellezza con esclusive preview di novità e innovazioni, rivolta agli operatori del settore estetico, salute e benessere. - I cosmetici Made in italy più amati dalle donne dello spettacolo arrivano a "Esteticamente in Fiera" con Infinity Cosmetics e i suoi ospiti: Luigi Rizzello, Lookmaker delle Dive e Direttore Artistico del brand, e Miriana Trevisan, la celebre showgirl che taglierà il nastro alla cerimonia di apertura della fiera, inaugurando la fiorente kermesse di bellezza con esclusive preview di novità e innovazioni, rivolta agli operatori del settore estetico, salute e benessere.





"Sono nato a Lecce ed è motivo di orgoglio per me essere presente a una manifestazione così importante che è diventata ormai un riferimento assoluto per il territorio – afferma Luigi Rizzello. Infinity Cosmetics ha scelto Esteticamente in Fiera per promuovere i suoi fondotinta iconici, amatissimi dalle star di tutto il mondo e la nuova palette di ombretti multicolor 'BLOSSOM' che ho ideato per la bella stagione: presenterò in anteprima le ultime novità creando il look esclusivo per Miriana Trevisan, special guest al nostro stand sabato e domenica".

Infinity Cosmetics promuove una bellezza no-limits, cosmetici all-in-one altamente performanti studiati per garantire tenuta, persistenza e l’effetto desiderato in modo facile e veloce. "I nostri cosmetici promettono un risultato professionale grazie a formule innovative – afferma Davide Tesse Founder e CEO di Infinity Cosmetics - la nostra mission è donare a ogni donna la possibilità di realizzare facilmente il proprio sogno di bellezza, utilizzando solo i prodotti giusti di cui non potranno più fare a meno, come i fondotinta 16K e Change, nostri best seller che stanno conquistando VIP e celebrities; siamo felici di darne dimostrazione a Lecce con il nostro professionista Luigi Rizzello e la splendida Miriana Trevisan".





Programma:

- sabato 15 aprile ore 16.30: cerimonia di Inaugurazione Esteticamente in Fiera con Miriana Trevisan e presenza della showgirl presso lo stand Infinity Cosmetics.

- domenica 16 aprile: Lugi Rizzello make-up session con Miriana Trevisan presso lo stand di Infinity Cosmetics

- lunedì 17 aprile: Lugi Rizzello e il suo team presentano le ultime novità e i trend di stagione allo stand di infinity Cosmetics





Tutti i prodotti Infinity Cosmetics sono Made in Italy, senza parabeni, cruelty free e nichel tested. In vendita su infinitycosmetics.it, Infinity Cosmetics Store Roma Frascati, saloni di bellezza, farmacie e parafarmacie.