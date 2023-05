ALBEROBELLO (BA) – L’Amministrazione comunale della Città di Alberobello ha approvato che a partire dal 1 dicembre 2022 la gestione delle aree di sosta a pagamento sarà amministrata in house dagli Uffici Comunali. – L’Amministrazione comunale della Città di Alberobello ha approvato che a partire dal 1 dicembre 2022 la gestione delle aree di sosta a pagamento sarà amministrata in house dagli Uffici Comunali.





"Il nostro obiettivo – spiega il Sindaco, Francesco De Carlo – è spostare i flussi veicolari ‘mordi e fuggi’ dal centro verso la periferia per i quali applicheremo tariffe lowcost, ovvero la regola secondo cui ‘più ci si allontana dal centro meno paghi’. Mentre, a chi si reca in Città per motivi di lavoro o ai turisti che si fermano più giorni, l’abbonamento gestito dagli uffici comunali in seguito alla internalizzazione del servizio, avrà un importo ribassato. Un’attenzione ulteriore l’abbiamo riservata alle donne: le strisce rosa vanno incontro alle madri che in un periodo bellissimo ma delicato della loro vita, la gravidanza, hanno una mobilità diversa dal solito perciò necessitano di più spazio e se hanno bambini al seguito richiedono un impegno maggiore per il carico e lo scarico dei pargoli. Le strisce gialle sono così disciplinate: il 50% dei posti rimane libero durante la giornata (dalle 8.30 alle 18.30) per consentire a coloro che per motivi di lavoro o per altro le utilizzano, e torna nella disponibilità dei residenti alla sera. Inoltre, con le risorse della internalizzazione il Comune potrà incentivare i servizi legati alla mobilità e alla rete viaria ferma, quest'ultima, in diversi punti della Città che richiede una migliore organizzazione".

Le aree soggette alla disciplina della sosta a pagamento, caratterizzate da differenti profili tariffari, sono distinte in zona A e B. Di seguito le zone, complete dei giorni e degli orari delle relative tariffe.