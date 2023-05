CISTERNINO (BR) – Arriveranno anche dall’Olanda, dalla Grecia e dalla Croazia le bande ospiti della 25^ edizione del Festival Internazionale Bande Musicali "Valle d’Itria" che dal 20 al 23 luglio si svolgerà in uno dei "Borghi più belli d’Italia", Cisternino, nel cuore della Puglia più autentica. – Arriveranno anche dall’Olanda, dalla Grecia e dalla Croazia le bande ospiti della 25^ edizione del Festival Internazionale Bande Musicali "Valle d’Itria" che dal 20 al 23 luglio si svolgerà in uno dei "Borghi più belli d’Italia", Cisternino, nel cuore della Puglia più autentica.





L’evento è organizzato dall’Associazione Musicale Città di Cisternino APS, titolare dell’Orchestra di Fiati "Vitino Zizzi", e gode del patrocinio del Comune di Cisternino, della Regione Puglia e dell’Anbima Puglia (Associazione Italiana Bande Italiane).

A curare la Direzione Artistica del Festival delle bande sarà ancora una volta il M° Donato Semeraro, docente, cornista e compositore di grande prestigio nel panorama musicale italiano.

"Stiamo lavorando all’organizzazione di un Festival capace di celebrare degnamente questi 25 anni di attività, - evidenzia il M° Semeraro – punteremo l’attenzione sul talento dei nostri giovani musicisti, sulla musica e sulle contaminazioni che questa ha dall’incontro fra culture musicali anche diverse fra loro, eppure accumunate dalla stessa passione".

Per la 25^ edizione del Festival Internazionale Bande Musicali "Valle d’Itria" Cisternino ospiterà: la Concert Band di Sindos dalla Grecia, la formazione De Utlopers di Sneek dall’Olanda e le The First Majorettes di Rijeka dalla Croazia.

Gli ospiti stranieri saranno affiancati da formazioni bandistiche di prestigio della nostra Italia: oltre all’Orchestra di Fiati di Cisternino si esibiranno la Banda Musicale "Cossu Brunetti" di Nurri dalla Sardegna e il Corpo Bandistico Pontolliese con le Majorettes di Ponte dell’Olio dall’Emilia Romagna.

"Siamo molto soddisfatti del parterre musicale allestito per questo grande evento" conclude il M° Semeraro che annuncia anche una sorpresa per il prologo del Festival: il concerto della Fanfara della 3^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare.

Un Festival della musica bandistica in chiave moderna con sfilate, street-parade, area gastronomica e momenti artistici paralleli alle esibizioni classiche. Di questo parla il Presidente dell’Associazione Musicale Città di Cisternino, Claudio Siliberti: "Le bellezze paesaggistiche e architettoniche del borgo di Cisternino faranno da sfondo ad un Opening Cerimony con il DJ-Set firmato da Disco Bizzarro e un Closing Ceremony che prevede anche uno spettacolo di danza aerea curato dalla Compagnia Eleina D.". E le sorprese sono appena iniziate.

Appuntamento dal 20 al 23 luglio nel cuore della splendida Valle d’Itria, a Cisternino. Tutte le serate del Festival sono ad ingresso libero e gratuito.