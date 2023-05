ARADEO (LE) - Arriva Face OFF il festival diffuso che rende protagonisti la danza, il teatro, la città, la creatività, con un programma di spettacoli e workshop che coinvolgono la cittadinanza. Face Off è il festival diffuso organizzato dalla Compagnia degli Istanti/ Compagnia Simona Bucci, nato a Materica nel 2013, compie dieci anni, ma si rinnova ogni anno, coinvolgendo nuovi luoghi e comunità. L'edizione 2023 parte da Aradeo, per fare tappa a Sarnano (MC), Marano (UD) e Matelica (MC), con attenzione verso comuni di piccola dimensione, dà vita a una vera e propria ‘rete culturale’ che valorizza le realtà artistiche presenti in loco, e le affianca a proposte artistiche di alta qualità. - Arriva Face OFF il festival diffuso che rende protagonisti la danza, il teatro, la città, la creatività, con un programma di spettacoli e workshop che coinvolgono la cittadinanza. Face Off è il festival diffuso organizzato dalla Compagnia degli Istanti/ Compagnia Simona Bucci, nato a Materica nel 2013, compie dieci anni, ma si rinnova ogni anno, coinvolgendo nuovi luoghi e comunità. L'edizione 2023 parte da Aradeo, per fare tappa a Sarnano (MC), Marano (UD) e Matelica (MC), con attenzione verso comuni di piccola dimensione, dà vita a una vera e propria ‘rete culturale’ che valorizza le realtà artistiche presenti in loco, e le affianca a proposte artistiche di alta qualità.





Gli spettacoli di compagnie di chiara fama internazionale si affiancano a laboratori coreografici, condotti da Roberto Lori, direttore artistico del Festival, e altri insegnanti di prestigio. Non manca l'attenzione ai più piccoli, con la direzione organizzativa e pedagogica di Marika Errigo, il laboratorio Creativiamo è rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni, i quali, per tutta la durata del festival, sperimenteranno l’interazione tra le diverse arti ed esporranno i loro lavori in una mostra (laboratorio di musica, di arte materica, di movimento creativo, di teatro). Con le stesse finalità, Fabio Bacaloni condurrà i laboratori teatrali sia per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, che per la terza età, sull’espressività corporea che mette in connessione corpo e voce.

Aradeo, dal 10 al 13 maggio, si animerà così di performance, grazie al sostegno del Comune di Aradeo e del Teatro Pubblico Pugliese. Si inizia mercoledì 10 maggio con lo spettacolo per bambini nella Biblioteca Comunale IL DOTTOR FRANCO E IL SUO ASSISTENTE IGO, un viaggio alla scoperta del corpo umano, si prosegue in teatro con lo spettacolo L’ ALTRA FACCIA - RIFLESSI DI SÉ sulle donne e la loro unicità, di Stefania Tramacere, della cmpagnia pugliese Euthymìa (Teatro Modugno, ore 21.00).

Giovedì 11 maggio, collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, per i bambini la favola del PRINCIPE RANOCCHIO a cura della Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti (ore 20,30 Teatro Modugno), in offre ai piccoli spettatori uno sguardo più sensibile e attento alla bellezza della differenza.

Venerdì 12 maggio, collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, lo spettacolo DALL’ANTIGONE pone in primo piano il contrasto tra Antigone e Creonte, tra legge naturale e legge umana, tra Re e suddito, tra potere politico e potere cittadino, tra famiglia e Stato (ore 20.30 Teatro Modugno).

Sabato 13 maggio nella suggestiva cornice di Palazzo Grassi LAY BARE della ResExtensa Dance Company, un lavoro che tra danza e musica pone l'accento sul movimento del corpo che è liberazione, ma anche a volte prigione.