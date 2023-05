OSTUNI (BR) - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Ostuni: domenica 21 maggio 2023, dalle ore 20 alle ore 22 presso gli spazi della Parrocchia Madonna del Pozzo, si terrà l'evento "Bake Off Ostuni". Si tratta di una gara per trovare il miglior pasticciere della Parrocchia. - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Ostuni: domenica 21 maggio 2023, dalle ore 20 alle ore 22 presso gli spazi della Parrocchia Madonna del Pozzo, si terrà l'evento "Bake Off Ostuni". Si tratta di una gara per trovare il miglior pasticciere della Parrocchia.





Per partecipare bisogna cucinare il miglior dolce e provare, così a conquistare il titolo di "Bake Off Ostuni Madonna del Pozzo". In palio fantastici premi per i primi tre classificati.

Per chi non ama cucinare, e per chi piace mangiare, durante la competizione con un piccolo contributo di 2 euro si potrà far parte della giuria.

Per informazioni ed iscrizioni si può andare all'ingresso del teatro parrocchiale di Madonna del Pozzo:

- da lunedì 8 a venerdì 12 maggio - ore 16:30 - 18:30

- e sabato 13 maggio dalle 10:00 alle 12:00

- o su WhatsApp al numero 0831213161 dall'8 al 13 maggio 2023.