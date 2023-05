- Per le classi terza e quarta elementare dell’Istituto Comprensivo Garibaldi- Leone di Trinitapoli, si chiude l’anno scolastico 2022/23, con uno spettacolo teatrale all’Auditorium scolastico, venerdì 26 maggio 2023 ore 17:30. Si tratta di una parodia dal titolo "Tanto vale essere gentili", si parte da un grazie, una parola che sembra essere in via di estinzione.