MELISSANO (LE) - Dopo il grande successo delle scorse edizioni, il Milan Club di Melissano in collaborazione con Mebimport e Pierri supermercati presentano "Sagra della baguette" che si svolgerà i prossimi due e tre giugno 2023 presso l'area eventi sita in via Pietro Bianchi a Melissano a partire dalle ore 19.





La sagra della baguette, che rientra tra quelle più seguite e frequentate dagli appassionati di feste popolari, è a tutti gli effetti pratici riconosciuta dagli addetti ai lavori come una gustosa ed imperdibile esperienza gastronomica, che per l’edizione targata 2023 cresce e certifica il successo del suo programma che è stato sviluppato dal comitato organizzatore in due serate.

"Abbiamo programmato un progetto vincente capace di coniugare musica ed enogastronomia – hanno affermato i responsabili del comitato organizzatore - con un’attenzione sempre alta e puntuale sia per tutti quelli che sono gli aspetti tipici caratterizzanti una festa, in particolare musica ospiti ed enogastronomia di qualità, sia per quello che riguarda il sociale grazie alla partnership con i progetti portati avanti dalla onlus Cuore Amico".

Tutto da vivere il programma artistico della "Sagra della baguette". Per venerdì 2 giugno nell’area live di via Bianchi ci sarà ospite il Festiva Bar Italia, un divertente viaggio nella musica italiana più bella di sempre con djs, vocalist, ballerine e tutta l’allegria del sound made in Italy da cantare e da ballare. Sabato 3 giugno l’imperdibile live dei "Sud Sound System" pionieri del raggamuffin e del dancehall style nel Salento ed in Italia, protagonisti non solo con i loro successi di sempre da "le radici ca tieni" a "Fuecu/T’a sciuta bona", tanto per fare degli esempi all’ultimo lavoro che sta spopolando intitolato "Girai Girai". Direzione artistica dell'evento Best Production di Salvatore Mauro.