MARINA DI SAN FOCA (LE) - Saranno i Pinguini Tattici Nucleari gli ospiti della nona e penultima tappa di Road to Battiti. Mercoledì prossimo, 7 giugno, il radio live show di Radio Norba si terrà a Marina di San Foca. Il tour di avvicinamento al Radio Norba Cornetto Battiti Live è al rush finale: una lunga ed entusiasmante cavalcata, cominciata da Canosa di Puglia, per poi approdare a Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, mercoledì nella bellissima marina del Comune di Melendugno, per concludersi poi a Giovinazzo, sempre con artisti fortissimi.





Proprio come i Pinguini Tattici Nucleari, alla loro prima uscita ufficiale dopo la pubblicazione del nuovo singolo "Rubami la notte", tra i più ascoltati su Radio Norba. Un brano che nasce dalla consapevolezza che, affinché la musica possa "unire" le persone, serve che ci siano i posti adatti. Nella canzone due persone si innamorano mentre sono in coda per entrare in un club, sentendo la musica ovattata che proviene da dentro, pregustando il momento in cui balleranno insieme.

E’ un momento d'oro per la band che con "Fake News", album uscito lo scorso dicembre e certificato Platino in sole quattro settimane, e il nuovo tour degli stadi del 2023, porta avanti la sua incredibile storia, fatta di un gioco di squadra che regala EP, album e singoli indimenticabili. "Pastello Bianco" ha ottenuto il suo sesto Disco di Platino e "Giovani Wannabe" è arrivato al quinto, solo per citare due canzoni. Da due anni i Pinguini Tattici Nucleari sono ai vertici delle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, un successo incredibile.

Riccardo, Elio, Nicola, Matteo, Simone e Lorenzo saranno ai microfoni di Marco Guacci e Claudia Cesaroni, sul truck di Radio Norba, a partire dalle 19, in diretta radio e tv. Al termine, la performance on the road che sarà trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live. L’ingresso è libero.