L'imprenditrice pugliese Margherita Mastromauro è la nuova presidente dei Pastai Italiani di Unione Italiana Food per il prossimo quadriennio 2023-2027.





Margherita Mastromauro è Presidente dell’azienda di famiglia, Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.A di Corato (BA). A lei vanno le congratulazioni del presidente Sergio Fontana e di tutta la Confindustria di Bari e BAT.

"Rappresentare i produttori di pasta - dichiara la nuova Presidentessa Margherita Mastromauro - è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità al tempo stesso. La pasta è un alimento globale, pregiato sotto il profilo nutrizionale e ha un ruolo centrale nell'alimentazione di tutti. Farò quindi del mio meglio per continuare a contribuire alla sua valorizzazione e alla diffusione dei suoi innumerevoli valori positivi. Ringrazio Riccardo Felicetti di passarmi il campanello della presidenza, ne farò un uso saggio".