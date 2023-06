La presenza di una professionista di rilievo caratterizzerà la tre giorni di chiusura del mese di giugno del Taberna Book Festival. La rassegna culturale itinerante, promossa dalla Taberna Libraria di Latiano tra presentazioni di libri, musica, giochi e spettacolo programmate in lungo e largo per le province di Brindisi e Taranto, vedrà protagonista la giornalista inviata di guerra del Tg1 Rai Stefania Battistini, fresca vincitrice dei riconoscimenti giornalistici d’eccellenza come il premio "Biagio Agnes 2023" consegnatole a in Piazza del Campidoglio a Roma lo scorso 23 giugno ed il premio "Matilde Serao" che le sarà consegnato il 27 giugno a Carinola (Caserta). La presenza di una professionista di rilievo caratterizzerà la tre giorni di chiusura del mese di giugno del Taberna Book Festival. La rassegna culturale itinerante, promossa dalla Taberna Libraria di Latiano tra presentazioni di libri, musica, giochi e spettacolo programmate in lungo e largo per le province di Brindisi e Taranto, vedrà protagonista la giornalista inviata di guerra del Tg1 Rai Stefania Battistini, fresca vincitrice dei riconoscimenti giornalistici d’eccellenza come il premio "Biagio Agnes 2023" consegnatole a in Piazza del Campidoglio a Roma lo scorso 23 giugno ed il premio "Matilde Serao" che le sarà consegnato il 27 giugno a Carinola (Caserta).





Il contenitore culturale latianese propone per il 28, 29 e 30 giugno 2023 una tre giorni con la scrittrice e che presenterà, durante gli incontri col pubblico, la sua opera "Una guerra ingiusta" (Edizioni Piemme).

Mercoledì 28 giugno la presentazione si terrà in Piazzetta Giovanni Paolo II a San Michele Salentino alle ore 19:30, con l’autrice dialogherà l’Avv. Giammichele Pavone.

Giovedì 29 giugno la presentazione si terrà in Piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni alle ore 19:30 nell’occasione a dialogare con la giornalista ci sarà il giornalista Raffaele Romano.

Venerdì 30 giugno appuntamento presso Parco Potì di Mesagne alle ore 20:00, a dialogare con Stefania Battistini tornerà Raffaele Romano con la partecipazione, nell’occasione del giornalista brindisino Nico Lorusso.

Per quel che riguarda Stefania Battistini, è nata a Parma nel 1977. Laureata in Scienze della Comunicazione, entra in Rai nel 2004 e attualmente è inviata Speciale del Tg1. Dal 10 febbraio 2022, due settimane prima dell’invasione, segue le vicende legate all’aggressione nei confronti dell’Ucraina. Per questa attività ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui l’onorificenza dell’Ordine della Principessa Olga da parte della Presidenza della Repubblica d’Ucraina. Una guerra ingiusta - "Normal". Questa è la reazione del popolo ucraino nel Donbas al suono delle scariche di colpi. - Ci siamo abituati -. Il 21 febbraio 2022 Putin ordina l'ingresso delle forze armate russe in Donbas per quella che chiama "operazione di mantenimento della pace", però sono già otto anni che la regione più orientale dell'Ucraina vive nel terrore di un conflitto iniziato in sordina. Ma ci si può davvero abituare alla guerra e al fatto di poter morire in qualsiasi momento? Stefania Battistini, giornalista del Tg1 tra i primi a testimoniare gli orrori della guerra, ci accompagna nell'Ucraina sotto assedio attraverso i ritratti delle città colpite, delle case sventrate, delle scuole che al posto delle cartine geografiche sulle pareti mostrano cartelli che illustrano le armi. E soprattutto ci racconta le persone dalle vite spezzate che, nonostante tutto, non vogliono smettere di credere nella pace.

Per chi volesse prenotare il posto a sedere e/o una copia del libro, sarà possibile, per tutti gli appuntamenti, chiamare al 3497185690. Ingressi liberi e gratuiti.