Copertino, debutta il Rock Christmas Show con l’apertura del programma 'Armonie di Natale'

COPERTINO - Inizia sabato 9 dicembre dalle ore 19:00 l’evento nella Città di Copertino “Armonie di Natale” che vede protagonisti per la realizzazione del progetto del Rock Christmas Show, le voci di Attilio Branca e Raffaella Roccasecca.Il debutto del Rock Christmas Show, è uno spettacolo inedito firmato viTAminaEventi, segna un importante momento di novità e originalità, con la reinterpretazione dei grandi classici del Natale in chiave rock e blues.La formazione, guidata dalle straordinarie voci di Attilio Branca e Raffaella Roccasecca nei panni di Babbo Natale protagonista indiscusso della serata, si presenta con una performance energica e coinvolgente che unisce il fascino delle melodie natalizie all'energia del rock.Il sound potente della band, composta da Tonio Longo al basso, Roberto Fedele alla batteria, Andrea Melileo e Matteo Sandalo alle chitarre elettriche, darà nuova linfa ai brani natalizi, rendendoli ancora più coinvolgenti e moderni.L'obiettivo del Rock Christmas Show è proprio quello di creare un'atmosfera allegra e divertente, nei giorni che si prestano alle festività natalizie, portando quindi un tocco di energia e modernità alla tradizione natalizia. Il pubblico sarà invitato a cantare e ballare attivamente, insieme alle note dei grandi classici rivisitati in chiave rock, creando così un momento di condivisione e gioia.viTAminaEventi crea dei format e questo progetto è nato proprio dall'idea di intrecciare cinema musica e spettacolo. Molti dei brani infatti sono colonne sonore di film, l'obiettivo è poter coinvolgere il pubblico in prima persona, infatti durante l’evento verranno distribuiti dei gadget durante le performance e non ci sarà palco per avere un contatto diretto con il pubblico.La città di Copertino si prepara ad accogliere il debutto del Rock Christmas Show con grande entusiasmo, grazie all'iniziativa dell'Assessore alla cultura Rizzo Maria Rosaria.L'evento segna l'inizio di un ricco programma di appuntamenti natalizi che coinvolgeranno i cittadini dal 9 dicembre al 5 gennaio.Armonie di Natale si presenta come un'occasione unica per vivere l'atmosfera natalizia, tra concerti, spettacoli teatrali e eventi culturali. Copertino si conferma così come una città attenta alla valorizzazione delle tradizioni e alla promozione di eventi di qualità. Il Rock Christmas Show sarà sicuramente uno dei momenti più attesi e emozionanti del calendario Armonie di Natale. Non resta che segnare in agenda l'appuntamento con il Rock Christmas Show e con tutti gli altri eventi del calendario Armonie di Natale.(Le foto sono state realizzate da Giorgio Gabe e la grafica è stata curata da viTAminaEventi.)