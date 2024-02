Ospedale Francavilla Fontana, Caroli (FdI): 'Viene inaugurato il reparto di oncologia, ma viene portata via la risonanza magnetica'

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - "Certe cose, penso, avvengono solo a Brindisi, a conferma che la Sanità brindisina è per la Regione Puglia di serie B: all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, viene inaugurato il reparto di oncologia, ma viene portata via la risonanza magnetica ad alto campo. Assurdo! Mentre siamo ancora in attesa che riapra il centro nascite da quasi un anno, come promesso dal presidente Emiliano alla presenza del sindaco di Francavilla, De Nuzzo e del consigliere regionale del PD, Maurizio Bruno" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale di FdI, Luigi Caroli. - "Certe cose, penso, avvengono solo a Brindisi, a conferma che la Sanità brindisina è per la Regione Puglia di serie B: all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, viene inaugurato il reparto di oncologia, ma viene portata via la risonanza magnetica ad alto campo. Assurdo! Mentre siamo ancora in attesa che riapra il centro nascite da quasi un anno, come promesso dal presidente Emiliano alla presenza del sindaco di Francavilla, De Nuzzo e del consigliere regionale del PD, Maurizio Bruno" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale di FdI, Luigi Caroli.





"Non solo, ma mentre i lavori e le attrezzature del reparto di rianimazione, che sono pronti da oltre 1 anno, del servizio non si sa ancora nulla. Mentre la sala operatoria necessita di interventi urgentissimi di manutenzione ormai improcastinabili e non si sa ancora a cosa serviranno gli spazi recuperati al piano superiore del pronto soccorso. Questa la situazione in cui versa da tempo uno dei più importanti e fondamentali ospedali della provincia. Un intero territorio mortificato dall’indifferenza e incompetenza del centrosinistra che governa da troppo tempo la Regione Puglia" ha dichiarato ancora il consigliere regionale Luigi Caroli.