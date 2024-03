'Pierino e il lupo' (Prokoviev) a Giuggianello, Galatone e Alezio

GIUGGIANELLO (LE) - Continua domenica 10 marzo, presso la Sala polivalente di Giuggianello, la stagione di teatro ragazzi itinerante KLAPP il teatro è dei ragazzi, con lo spettacolo Pierino e il lupo (sipario ore 18.00).In scena la Compagnia Salvatore Della Villa (voce recitante) con Klap Music Ensemble: violino I Stefan Biro, violino II Alessia Chirizzi, viola Ennio Coluccia, violoncello Enrico Zullino, pianoforte Valentina Parentera, con il celebre racconto musicale per bambini, l'op. 67 composta da Prokofiev nel 1936, per voce narrante e orchestra.L’opera fu commissionata dal Teatro Centrale dei Bambini di Mosca, con lo scopo di avvicinare i giovanissimi alla musica.Saranno programmati otto spettacoli, fino a maggio, nei tre comuni partner di progetto, Alezio Giuggianello e Galatone, che vedranno in scena cinque compagnie per differenti linguaggi teatrali, teatro di figura, teatro di narrazione e musica.Pierino e il lupo, il cui testo è di Sergej Prokofiev stesso, è una vera e propria fiaba, di quelle che affascinano ogni bambino e che vengono ricordate per sempre, anche quando si diventa adulti. Ciascun personaggio di questa fiaba è rappresentato da un tema musicale e da uno strumento dell'orchestra. La voce recitante racconta la fiaba e parallelamente la musica la commenta passo per passo.Pierino, un ragazzino, vive nella campagna russa con suo nonno. Un giorno lascia la porta del giardino aperta ed un’anatra approfitta dell’occasione per andare a nuotare nel mare vicino.Pierino gioca con un uccellino quando un gatto, che vuole mangiarlo, si avvicina: l’uccellino, avvertito da Pierino, vola per rifugiarsi in un albero. Il nonno di Pierino riporta il ragazzo a casa brontolando e chiude la porta in quanto il lupo potrebbe arrivare: poco dopo, infatti, eccolo che esce dal bosco…La musica di "Pierino e il Lupo" è d'una semplicità disarmante, soprattutto se paragonata alle dimensioni e alla complessità delle partiture che i compositori (e tra questi Prokofiev stesso) scrivevano in quegli anni. Questa sua semplicità potrebbe anche indurre nell'equivoco di sottovalutarla, ma non è affatto eccessivo definire un capolavoro questa piccola opera musicale sui generis.Si tratta di una fiaba musicale che si iscrive perfettamente nella tradizione delle favole russe nelle quali, solitamente, il mondo animale, acquisendo il dono della parola e dell’intelletto, interagisce con il mondo umano.Pierino è un bambino curioso che un giorno esce dal giardino di casa per scoprire i prati che si distendono nei dintorni. Egli è ben presto rallegrato dai felici incontri, prima con l’uccellino e con l’anatra, ed infine col gatto. Il quadro bucolico viene presto disturbato dal nonno che, riportando Pierino verso casa, gli ricorda che il bosco è un luogo pericoloso e borbotta: «cosa succederebbe se sbucasse il lupo, Pierino?».Pierino e il lupo sarà replicato venerdì 15 marzo alle ore 20 presso il Teatro comunale di Galatone.Prossimo spettacolo in stagione, sarà sabato 16 marzo presso l’Area Lab di Alezio (ore 18.00), con Animali da favola con la voce recitante di Salvatore Della Villa e Valentina Parentera al pianoforte.La stagione KLAPP il teatro è dei ragazzi fa parte del più ampio progetto Keep Love in Your (He)Art, ideato dall’associazione Tracce Creative nell’ambito dell’Avviso pubblico ‘Puglia Capitale Sociale 3.0’ indetto dalla Regione Puglia, e vede la partecipazione ed il sostegno dei Comuni di Alezio, Galatone, Giuggianello e Ortelle.