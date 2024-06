Gli Europei di Calcio a Corigliano d'Otranto, il 20 giugno Spagna-Italia all'Art&Lab Lu Mbroia e al Castello Volante

- Giovedì 20 giugno dalle 20:30 doppio appuntamento a Corigliano d'Otranto per vivere insieme l'emozione degli Europei di calcio. Una serata speciale, dove la passione per lo sport si unisce all'enogastronomia per regalare emozioni e momenti di convivialità.

Dalle 21 nell'uliveto dell'Art&Lab Lu Mbroia e sulla terrazza principale del Castello Volante sarà possibile seguire in compagnia Spagna - Italia, la seconda partita degli azzurri nella fase a gironi di Germania 2024. Dopo la vittoria all'esordio contro l'Albania, gli uomini di Luciano Spalletti sono determinati a ottenere altri tre punti fondamentali per accedere in tranquillità agli ottavi di finale. In queste caldi serate d'estate ogni match che si rispetti merita un menù all'altezza. All'Art&Lab Lu Mbroia in Via Vicinale di Sternatia sarà possibile degustare una varietà di piatti preparati con cura: primi e secondi, insalatone fresche, verdure di stagione, dolci e frutta, il tutto accompagnato da una selezione di birre artigianali e dai vini delle Cantine Duca Carlo Guarini di Scorrano. Info e prenotazioni 3381200398 - lumbroia@massimodonno.it