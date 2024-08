'Repútu', a Santa Cesarea Terme venerdì 23 agosto la presentazione del libro di Giovanni Leuzzi

SANTA CESAREA TERME (LE) - Terzo, atteso, appuntamento con la cultura a Santa Cesarea Terme: venerdì 23 agosto, alle ore 22.00, la Terrazza dell’Albergo Palazzo ospiterà la presentazione del libro di Giovanni Leuzzi dal titolo "Repútu pe lle chiazze salentine" (Lamento funebre per le piazze rurali del Salento), Congedo editore. - Terzo, atteso, appuntamento con la cultura a Santa Cesarea Terme: venerdì 23 agosto, alle ore 22.00, la Terrazza dell’Albergo Palazzo ospiterà la presentazione del libro di Giovanni Leuzzi dal titolo "Repútu pe lle chiazze salentine" (Lamento funebre per le piazze rurali del Salento), Congedo editore.





L’evento rientra nel calendario di presentazioni promosse dal Comune di Santa Cesarea Terme assieme alle Terme di Santa Cesarea e all’Associazione culturale AION per fornire uno sguardo anche culturale all’interno della programmazione estiva cesarina.





A dialogo con l'autore, il prof. Giuseppe Orsi accompagnato dalla musica di Enzo Marenaci, cantastorie del Salento dal ricco repertorio di canzoni dialettali.





Presente anche il regista e documentarista Ennio Rella che trasmetterà video tematici che incrociano paesaggi, luoghi e personaggi tra cui i grandi cantori della musica popolare del nostro Salento antico.





Sinossi: "Repútu pe lle chiazze salentine" è un poema in ottava rima e in dialetto salentino dove si canta, col tono del "lamento funebre", la rapida e per alcuni versi catastrofica fine della millenaria civiltà contadina del Salento. Una morte che ha investito l’economia rurale, i mestieri, i giochi dei bambini e la vita sociale nelle strade e nelle piazze, la demografia dei nostri piccoli centri, la tenuta del territorio e del paesaggio, un tempo fiorente di colture, vegetazione e feconda presenza umana e oggi trasformatosi profondamente.





L’ottava rima, con le sue cadenze e sonorità, si giova di una assoluta padronanza della lingua dialettale del Salento che, ricca di risorse ed anche grande letteratura, garantisce capacità espressive, pittoriche e creative a questo poema di "soli" 5000 versi, che l’editore Congedo ha voluto inserire nella sua prestigiosa collana "Biblioteca di Cultura Pugliese".





Ma il libro è solo un pretesto ed uno stimolo per parlare di noi, per riflettere e discutere sulla lingua, la cultura, l’identità e il futuro di questa nostra terra, oggi in bilico tra un passato che qualche certezza l’aveva e un futuro incerto, precario e irto di rischi.





Ingresso libero.





I prossimi eventi in Terrazza:

- Mercoledì 28 agosto serata dedicata a Carmelo Bene con incursioni teatrali;

- Mercoledì 4 settembre incontro con la prosa di Domenico Muci e la poesia di Antonio Sabetta;

- Giovedì 5 settembre serata di prosa e poesia;

- Venerdì 20 settembre serata con l’astrofilo Uberto Borelli.

Calendario in aggiornamento.