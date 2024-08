'Salento Book Festival', giovedì 22 agosto Tricase con Luciana Littizzetto e Andrea Zalone

TRICASE (LE) - Domani a Tricase è il giorno di Luciana Littizzetto con il suo "Io mi fido di te" (Mondadori). Sale sul palco del Salento Book Festival insieme ad Andrea Zalone, autore televisivo, doppiatore e attore, noto come storica spalla di Maurizio Crozza. - Domani a Tricase è il giorno di Luciana Littizzetto con il suo "Io mi fido di te" (Mondadori). Sale sul palco del Salento Book Festival insieme ad Andrea Zalone, autore televisivo, doppiatore e attore, noto come storica spalla di Maurizio Crozza.





"La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori" torna dunque in Piazza Pisanelli a Tricase dove alle ore 21 la scena sarà tutta per una delle comiche italiane più amate. Presenta un libro in cui si svela in aspetti molto profondi.





"Te che non sei nato dalla mia pancia ma dal mio cuore. Te che hai una faccia diversa dalla mia, anche se tutti dicono che mi somigli. Te che la vita è bastarda, perché ti ha fatto nascere in un posto e rinascere in un altro. E non hai potuto scegliere. Nessuna delle due volte".





C'è una storia nella vita di Luciana Littizzetto. Una storia complicata, ma anche piena di momenti divertenti, che nasce con l'affido di due ragazzi da un istituto e continua negli anni con tutto quello che comporta crescere dei figli: i dubbi, gli spaventi, i ricevimenti professori, i fidanzati, i tatuaggi, la stanchezza, il senso di colpa, di inadeguatezza, costante: "Dio come le ho odiate queste mamme perfette, genitrici naturali di figli perfetti. Pitonesse dagli occhi a mirtillo sempre pronte a farti sentire inadeguata e inutile come il mignolo per le arpiste. A spampanarti il cuore, a te che ti danni l'anima nel tentativo di trasformare quel mucchio di detriti in un bambino tranquillo e felice. Provaci tu, madre gaudiosa, a inventarti madre a quarant'anni di due bambini di nove e undici anni senza un minimo di tirocinio…". Luciana Littizzetto racconta questa storia privata in un memoir potente e originale, senza risparmiarsi niente, nemmeno i momenti più duri, "quando il cuore si scartavetra, si corrode a forza di ruminare lacrime, e ti convinci che non hai capito una mazza, un tubo di niente e di niente". Si racconta con sincerità e grazia, spingendo la scrittura umoristica verso una nuova frontiera, mettendola al servizio dei sentimenti più profondi e contraddittori: "l'amore è un puttanaio infinito, un guazzabuglio che ti fa battere il cuore e saltare i nervi, a volte nello stesso momento. In sincrono. E qui si tratta d'amore".





Dialoga con l’autrice Andrea Zalone.





Tra gli incontri successivi del festival, lunedì 26 agosto in Piazza Municipio a Cutrofiano Danilo Procaccianti presenta il libro "Un prete contro la mafia" (De Agostini) e a seguire Serena Dandini con il suo "La vendetta delle muse" (HarperCollins).





Gli appuntamenti del SBF sono a ingresso libero.





Il Salento Book Festival è la più grande rassegna itinerante pugliese legata ai libri. La manifestazione letteraria organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore TV Gianpiero Pisanello, anche quest’anno porta storie in piazza, tra vicoli, giardini, castelli, antichi palazzi e quest’anno anche uno storico teatro e un museo.





Programma completo su www.salentobookfestival.it e sulle pagine social del Salento Book Festival.





Info: 3485465650.