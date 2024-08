Tommaso Gioia: 'Stop alla violenza contro i medici, interverremo per garantire la sicurezza'

BARI - A seguito dell'aggressione subita dalla giovane dottoressa presso la guardia medica di Maruggio, Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, esprime profonda vicinanza e solidarietà alla professionista. - A seguito dell'aggressione subita dalla giovane dottoressa presso la guardia medica di Maruggio, Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, esprime profonda vicinanza e solidarietà alla professionista.





"Quanto accaduto è inaccettabile e non possiamo tollerare episodi di violenza nei confronti di chi ogni giorno si dedica con abnegazione al servizio della comunità" dichiara Gioia "Parlerò immediatamente con il Presidente Emiliano per rafforzare i presidi medici attraverso l'implementazione di servizi di vigilanza e sicurezza, come l'impiego di guardie giurate, al fine di garantire la serenità e la tutela degli operatori sanitari".





Il Consigliere Gioia ringrazia inoltre il Direttore Generale dell'ASL di Taranto, Gregorio Colacicco, per le dichiarazioni di vicinanza e solidarietà espresse nei confronti della dottoressa, e per l'annuncio che l'Azienda Sanitaria si costituirà parte civile in un eventuale processo a seguito dell'episodio.





"So bene i sacrifici che i medici e tutto il personale sanitario affrontano quotidianamente per far fronte alla carenza di professionisti, e non possiamo permettere che il loro impegno venga vanificato da episodi di violenza. Comprendiamo la tensione e lo stress dei pazienti, ma non è accettabile alcuna forma di aggressione" prosegue il Consigliere.





"Prenderemo immediati provvedimenti per rafforzare la sicurezza e la tutela del personale medico e sanitario. Invito pertanto la dottoressa a contattarmi privatamente, attraverso i miei canali social, per un confronto diretto e per definire insieme le azioni da intraprendere" conclude Gioia.