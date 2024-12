'Pappo a Natale', a Grottaglie un viaggio musicale e gastronomico tra le tradizioni pugliesi

Pappo Natale e l’elfa Pappa vi portano in un viaggio gastronomico tra le leggende natalizie pugliesi!





GROTTAGLIE (TA) – Preparatevi a un Natale indimenticabile, fatto di sapori antichi, storie fantastiche e tanta, tanta musica! Domenica 22 dicembre 2024, alle ore 19:30, presso la Chiesa Madre di Grottaglie, in Piazza Regina Margherita, vi aspetta uno spettacolo unico e coinvolgente: "Pappo a Natale: musiche e leggende sui cibi natalizi pugliesi".





Lo spettacolo è prodotto dall'Associazione Culturale Schécci, con il patrocinio del Comune di Grottaglie, e rientra nel calendario degli eventi natalizi "Christmas In Grottaglie 2024" della Città delle Ceramiche.





Un viaggio nel cuore della tradizione culinaria pugliese Siete curiosi di scoprire le origini delle pettole, delle cartellate e del panettone? Volete conoscere le storie divertenti e a volte un po’ magiche che si nascondono dietro ogni piatto natalizio? Allora non potete mancare a questo appuntamento imperdibile!





Pappo Natale (Giuseppe Gallo), il cugino di Babbo Natale con una passione sfrenata per il cibo, e la saggia elfa Pappa (Serena Verga) vi condurranno in un viaggio gastronomico attraverso le tradizioni pugliesi. Tra casalinghe sbadate, diavoli golosi e befane antipatiche, scoprirete i segreti delle ricette più amate e gusterete un ricco repertorio di aneddoti e leggende.





Un’atmosfera magica, tra musica e sapori Lo spettacolo sarà arricchito da una colonna sonora coinvolgente, che spazia dalle classiche canzoni natalizie internazionali alle pastorali tarantine, fino ai brani originali composti appositamente per l’occasione. Il tutto interpretato al pianoforte da Pappo Natale, con la voce avvolgente dell’elfa Pappa. La serata sarà introdotta da una suggestiva poesia natalizia della poetessa Maria Picciarelli, che ci accompagnerà in un’atmosfera magica e suggestiva.





Perché non venire a festeggiare il Natale in compagnia di Pappo Natale e dell’elfa Pappa? Vi aspettiamo numerosi per condividere con noi la magia del Natale e scoprire i tesori della nostra tradizione culinaria.





Si ringraziano: Comune di Grottaglie, Tipografia RO.MA., Focacceria Appia Antica, Casa Falacchia B&B, Charlie Mopps RistoPub, Impresa Agromeccanica Loconte, Tecnocasa.





Media Partner: AnyName News - Il Settimanale Quotidiano

Sotto l'egida di: Endas - Comitato Provinciale Taranto





Info:

Data: Domenica 22 dicembre 2024

Ora: 19:30

Luogo: Chiesa Madre di Grottaglie, Piazza Regina Margherita

Organizzatore: Comune di Grottaglie, Associazione Culturale Schécci

Ingresso: libero e gratuito





Per maggiori informazioni, contattare: 3476748627