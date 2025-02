La Puglia protagonista alla BIT 2025: un successo di sinergia e crescita turistica

BARI - La forza dell’azione sinergica della Puglia è il dato più significativo emerso dalla BIT 2025, la Borsa Internazionale del Turismo, che continua a essere una vetrina internazionale per il turismo pugliese. L’evento, ancora per giorni, racconterà al mondo e ai nostri territori come il turismo sia di fatto un brand ombrello sotto il quale il Mezzogiorno riesce a esprimere al meglio la sua capacità di essere protagonista e motore di sviluppo nazionale ed europeo.

Lo ha sottolineato con passione Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che ha fatto un bilancio di un decennio di impegno nel settore turistico, un tempo in cui l’idea di una Puglia tra le mete più ambite sembrava un miraggio.

Un’azione di squadra vincente

Alla BIT 2025 si sono susseguiti interventi di assessori regionali e rappresentanti istituzionali, a partire da Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, che ha coordinato l’azione insieme a colleghi come Alessandro Delli Noci (Sviluppo Economico), Viviana Matrangola (Turismo), Sebastiano Leo (Formazione), Serena Triggiani (Ambiente) e Fabiano Amati (Bilancio). Il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale, ha guidato un lavoro di squadra che ha visto una straordinaria partecipazione: 150 sindaci e amministratori locali, 70 operatori turistici e numerose associazioni culturali e di categoria.

“Abbiamo realizzato una programmazione molto intensa di conferenze e incontri, ospitando oltre 150 tra sindaci e amministratori locali pugliesi e coinvolgendo 70 operatori impegnati nelle contrattazioni B2B”, ha dichiarato con orgoglio Lopane. “Accanto alla promozione della nostra destinazione, lavoriamo sulla possibilità di introdurre un nuovo livello di governance territoriale per qualificare l’offerta turistica e valorizzare i prodotti locali”.

Turismo e identità: il valore aggiunto della Puglia

Il turismo pugliese si basa su identità, tradizione e artigianato. “I turisti vogliono conoscere le nostre tradizioni e capire come queste si tramandano nel tempo”, ha evidenziato Alessandro Delli Noci. Le ceramiche pugliesi e le luminarie sono diventate vere e proprie icone di autenticità e rappresentano un ulteriore tassello nel rafforzamento del brand Puglia nel mondo.

Per Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, il successo della regione non è un fenomeno passeggero: “Possiamo dire che il turismo pugliese si basa su una strategia solida e con fondamentali robusti, che ci permettono di guardare al futuro con fiducia”.

BIT 2025: un’opportunità per le imprese pugliesi

L’area B2B dello stand della Regione Puglia è stata il cuore delle contrattazioni, coinvolgendo operatori del settore turistico che hanno condiviso esperienze e risultati. Tra le testimonianze più significative:

Alessandro Baccaro, general manager di Masseria San Giovanni Epoca Collection: “Grazie agli eventi di Pugliapromozione abbiamo ampliato la nostra rete e ottenuto grandi risultati”.

Pierpaolo Napolitano, general manager del gruppo Salinhotel: “La BIT ci permette di stringere nuove collaborazioni con tour operator internazionali”.

Graziana Giannetta, vicepresidente di Federalberghi Lecce: “Pugliapromozione ha saputo creare un sistema coeso che fa squadra”.

Anche Rocco De Franchi, responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, ha evidenziato l’importanza dell’evento: “La BIT 2025 ha mostrato i numeri di crescita economica e sociale della Puglia, sottolineando il ruolo dei fondi comunitari 2021-2027, fondamentali per attirare investitori e operatori internazionali”.

Il futuro del turismo pugliese

Tornando dalla BIT 2025, la Puglia porta con sé la consapevolezza di un successo consolidato e il desiderio di continuare a innovare. La regione si conferma non solo una destinazione turistica d’eccellenza, ma anche un modello di crescita sostenibile e inclusiva, pronto a rafforzare la propria posizione nel panorama internazionale.

L’orgoglio pugliese si traduce in un messaggio chiaro: il turismo è un elemento chiave per lo sviluppo della regione e il lavoro di squadra tra istituzioni e privati continua a essere il motore di questa straordinaria evoluzione.