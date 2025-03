Addio a Pietro Genuardi, volto storico di "Vivere" e "Centovetrine"

– Si è spento oggi, all’età di 62 anni,, attore e regista milanese noto al grande pubblico per i suoi ruoli nelle celebri soap Mediaset, e più di recente per la sua interpretazione disu Rai 1.

Genuardi combatteva da tempo contro una grave malattia del sangue, di cui aveva parlato apertamente sui social lo scorso ottobre. Dopo cicli intensi di chemioterapia e la speranza di un trapianto, la sua battaglia si è purtroppo conclusa oggi.

La lotta contro la malattia

Lo scorso 30 ottobre, con coraggio e trasparenza, aveva annunciato la sua diagnosi ai fan, raccontando di doversi sottoporre a cure lunghe e impegnative, che lo avevano costretto a lasciare il set de Il Paradiso delle Signore.

"Tornerò più forte di prima", scriveva su Instagram, trovando forza nell’amore della moglie Linda Ascierto, del figlio Jacopo e dei suoi genitori. A dicembre, con grande ottimismo, aveva comunicato di essere in remissione totale, dopo due cicli di chemio. Il trapianto di midollo sarebbe stato l’ultimo passo, con il figlio tra i possibili donatori. Ma piccole complicazioni lo avevano costretto a rimanere ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, dove oggi si è spento.

Una carriera tra teatro, cinema e TV

Diplomato al Piccolo Teatro di Milano, Genuardi ha esordito sul palcoscenico, per poi farsi strada nel cinema e in televisione. Ha lavorato con Dario Argento e Carlo Verdone, interpretando il rapitore Mauro ne Il bambino e il poliziotto (1989).

Il successo arriva con la serialità televisiva: nel 1999 diventa Michele Nanni in Vivere, ma il ruolo che lo consacra è quello di Ivan Bettini in Centovetrine, personaggio amato per il mix di cinismo, romanticismo e affidabilità. Negli anni, ha affiancato alla recitazione anche la regia teatrale e la produzione.

Vita privata

Pietro Genuardi è stato sposato con l’attrice Gabriella Saitta, da cui ha avuto il figlio Jacopo, oggi 34enne. Dopo la separazione, ha avuto una relazione con la collega Valentina Botto, prima di risposarsi, cinque anni fa, con Linda Ascierto, assistente di volo.

Con la sua scomparsa, il mondo dello spettacolo italiano perde un artista poliedrico e appassionato, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore del pubblico.