Festival Città delle Distillerie, un viaggio tra storia e sapori a San Cesario di Lecce il 10 e 11 maggio

- Si svolgerà il 10 e 11 maggio, a San Cesario di Lecce, il Festival Città delle Distillerie, un evento unico nel suo genere che celebra il patrimonio storico e produttivo del nostro territorio, con un focus particolare sulle eccellenze locali e nazionali nel settore della distillazione. Il festival, al cui interno è racchiusa l’idea di un progetto che valorizzi il patrimonio archeologico-industriale legato alle storiche Distillerie cittadine, organizzato da Faraway Service srl e con il patrocinio delll’Amministrazione Comunale di San Cesario di Lecce, rappresenta un'importante opportunità di promozione del turismo enogastronomico, di creare al tempo stesso una nuova motivazione di viaggio e nuove sinergie messe in campo tra produttori, operatori turistici e istituzioni. - Si svolgerà il 10 e 11 maggio, a San Cesario di Lecce, il Festival Città delle Distillerie, un evento unico nel suo genere che celebra il patrimonio storico e produttivo del nostro territorio, con un focus particolare sulle eccellenze locali e nazionali nel settore della distillazione. Il festival, al cui interno è racchiusa l’idea di un progetto che valorizzi il patrimonio archeologico-industriale legato alle storiche Distillerie cittadine, organizzato da Faraway Service srl e con il patrocinio delll’Amministrazione Comunale di San Cesario di Lecce, rappresenta un'importante opportunità di promozione del turismo enogastronomico, di creare al tempo stesso una nuova motivazione di viaggio e nuove sinergie messe in campo tra produttori, operatori turistici e istituzioni.





L’evento è beneficiario dell’Avviso Prodotti Turistici nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020. Asse VI - Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, in attuazione del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” e del progetto “Prodotto Turistico”.





Fino alla metà del secolo scorso nel piccolo centro di San Cesario erano attivi cinque opifici che producevano distillati per i liquorifici di tutta Europa, e non solo, e prodotti a marchio proprio. Di questi opifici solo di tre rimangono gli edifici e solo la Distilleria De Giorgi- la più grande - è stata preservata nella sua totale integrità, mantenendo strumenti, luoghi, attrezzi, registri d'impresa, una straordinaria collezione di bottiglie e di etichette, di alcune delle quali sono conservati anche i bozzetti di prova che i vari artisti da tutta Europa inviano a San Cesario per l'approvazione.





La Distilleria De Giorgi ha avuto, negli anni, uno straordinario ruolo di rilevanza collettiva che ha dato a San Cesario, unico esempio nel Mezzogiorno, un primato nella storia della distillazione, quando era conosciuto ai più proprio come “il paese delle distillerie”. Infatti, in rapporto alla grandezza del territorio, è la città che ha sviluppato il maggior numero di opifici distillatori.





Simbolo, quindi, di una storia condivisa dalla comunità locale e anche di proprietà comunale, fin dal 1905, la Distilleria De Giorgi ha continuato ad esserlo nella memoria anche dopo aver cessato – nel 1987 – di distillare e, anni dopo, di porre fine alle attività. Questo resta un luogo di riferimento, di evocazione delle proprie tradizioni, e la sua valorizzazione oggi rappresenta un valore aggiunto da tramandare alle prossime generazioni, riscoprendolo, rianimandolo, vivendolo nuovamente.





Alla base del festival c’è quindi sì, l’idea di realizzare un evento che valorizzi e promuova questa storia, ma anche di svilupparvi attorno nuove opportunità. Tra queste, un marchio territoriale riconosciuto della città di San Cesario Città delle Distillerie per definire e posizionare la vocazione turistico-culturale del Comune. Attorno a questo Comune salentino dalle potenzialità così elevate, aleggia un quadro ISTAT non entusiasmante in merito ad un’assente categorizzazione all’interno di specifiche categorie turistiche con bassi indici rispetto ad “offerta turistica, domanda turistica ed economia connessa al turismo”. Oggi San Cesario conta 8.000 abitanti e vanta una lunga tradizione agricola e industriale di cui è ancora fiera portatrice, rappresentando un punto di incontro tra tradizione e innovazione.





Il programma del festival è fitto di attività tra visite guidate, degustazioni di alto livello, ciclo-escursioni, laboratori esperienziali e caccia al tesoro. Un evento, quindi, formato famiglia, che si adatta ad ogni età proponendo attività ludiche e conoscitive dai più piccoli fino agli adulti.









Programma dell'Evento:





Sabato 10 Maggio

- 09:30: Accoglienza dei visitatori nel piazzale antistante la Distilleria.

- 10:30: Inizio delle visite guidate alla Distilleria De Giorgi (fino alle 12:30) e ciclo-escursione alla scoperta del patrimonio proto-industriale rurale di S. Cesario. Laboratori esperienziali per studenti a cura di Spiritosa. - 12:00: Brunch in Distilleria con degustazione delle eccellenze enogastronomiche locali. - 15:30: Caccia al tesoro nel centro storico di S. Cesario, con premiazione finale in Distilleria. - 16:30: Laboratorio ludico per i più piccoli. - 17:30: Laboratori esperienziali e degustazioni a cura di Spiritosa Festival, con focus sulle nuove tendenze del mixologist e preparazione di cocktail professionali casalinghi. - 18:30: Apericena street food con degustazione di prodotti tipici locali. - 19:30: Live/DJ set di intrattenimento con un ospite speciale (nome dell'artista da specificare).

Domenica 11 Maggio - 10:30: Visite guidate alla Distilleria De Giorgi (fino alle 12:30). - 12:00: Brunch in Distilleria. - 15:30: Ripetizione della caccia al tesoro nel centro storico. - 16:30: Laboratori ludico-didattici per bambini. - 17:30: Laboratorio esperienziale "Tutto parte dall'uva" con visita in distilleria e e degustazione di gin a cura di Fish & Gin. - 18:30: Street food con degustazione di gin locali e internazionali. - 19:30: Ultimo live/DJ set di intrattenimento.

Il Festival Città delle Distillerie si propone di essere un evento di riferimento per tutti gli amanti del buon cibo e della cultura, unendo tradizione e innovazione in un'atmosfera festosa e coinvolgente. - 09:45: Saluto istituzionale e parata festosa con artisti di strada e giocolieri.

Questo nuovo progetto mira a rivitalizzare la sua storia, darle il giusto valore, attraverso un festival incentrato sulla tradizionale distilleria locale, l’enogastronomia pugliese e la cultura artigianale: lo scopo è posizionare San Cesario di Lecce tra le destinazioni che vale la pena visitare e approfondire sul territorio pugliese, contribuendo alla promozione e al racconto del brand Puglia a livello nazionale e internazionale.