Bari: Cigno presenta il nuovo disco all’Ex Caserma Liberata

BARI - CIGNO è il progetto del musicista romano Diego Cignitti, che sabato 7 giugno si esibirà in concerto Ex Caserma Liberata di Bari per presentare l’ultimo album “Buonanotte Berlinguer”.Un concerto per presentare l’ultimo album “Buonanotte Berlinguer”. Una celebrazione, un rituale tra il sacro e il profano, tra atmosfere psichedeliche post punk, scandite da riff taglienti e ritmiche industrial.“Buonanotte Berlinguer” è il terzo lavoro, dopo “Morte e pianto rituale” del 2022 e “Nada! Nada! Nada!” del 2023. Tre dischi, in tre anni, dove quest’ultimo si pone come chiusura di una trilogia discografica che l’artista ha voluto portare a compimento.