Brindisi, gran Concerto Festa d’Europa in occasione del 10° anniversario della Rete Orpheus

BRINDISI - Grande successo per il Gran Concerto Festa D'Europa in occasione del 10° anniversario della nascita della Rete Orpheus. Il Concerto, che ha il patrocinio del Comune di Brindisi e della Provincia di Brindisi, organizzato dalla Rete Orpheus con la partecipazione straordinaria del "Collège Simone Veil" di Pithiviers -Francia, è andato in scena Venerdì 09 maggio presso il Teatro Verdi di Brindisi. La serata si è sviluppata sul tema della pace e del dialogo tra i popoli per celebrare la Giornata dell'Europa e il decennale della nascita della Rete "Orpheus", buona pratica del territorio brindisino riconosciuta a livello nazionale da INDIRE (Agenzia Nazionale di Ricerca per l'Innovazione della Scuola italiana).





Ad assistere al concerto, condotto dal giornalista Antonio Celeste, circa 800 spettatori, Autorità civili e militari, tra cui il Prefetto A, Carnevale, il Sindaco della città di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Dirigente Provinciale USR Ufficio IV Ambito Territoriale Provincia di Brindisi, Dr.ssa Angela Tiziana Di Noia, la Dott.ssa Lotito, il Dott. Melilli, l’Ammiraglio Gaudioso.





Con grande entusiasmo, oltre 150 studenti si sono esibiti sul palco per eseguire brani della tradizione classica di E. Morricone come "Love Theme", "La Califfa"; e ancora "We are the World" di Michael Jackson, "Imagine" di Jonh Lennon, "La Vie en Rose" di Edith Piaf, "Volare" di Domenico Modugno.





La serata si è aperta con l’esecuzione degli Inni Nazionale, Francese e l’Inno alla Gioia. Omaggi alla pace, certo, ma anche alla tradizione musicale italiana e a quella francese, valorizzando quel linguaggio universale che proprio la musica rappresenta.





Non è mancato un momento speciale dedicato al jazz, come esito conclusivo di un percorso di studio del Liceo Musicale ‘Durano’ di ampliamento dell’offerta formativa mediante il linguaggio jazzistico, di cui al decreto USR Puglia 55780 del 23.09.2024.





Nell’ambito della serata è stato eseguito anche il brano "Ambassador’s of Peace", inno alla pace e ai Peacekeepers composto nel 2022 dalla Rete Orpheus in collaborazione con la Base Logistica delle Nazioni Unite (UNLB) di Brindisi.





Sul palco si sono avvicendati oltre 150 studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e secondo grado: il Liceo "Marzolla Leo Simone Durano", scuola capofila di Rete, l’orchestra "Orpheus" e il coro "Orpheus" costituiti dalle scuole brindisine della Rete, ed il Coro ‘Erasmus’, realizzato nell’ambito di una mobilità interculturale svolta nel corrente anno scolastico tra la Rete "Orpheus" e gli studenti del "Collège Simone Veil" di Pithiviers, proprio in occasione dell’importante traguardo del decimo anno dalla costituzione della Rete.





Protagonisti della serata sono stati gli studenti e le studentesse delle scuole appartenenti alla Rete Orpheus: Liceo "Marzolla Leo Simone Durano"- Brindisi, scuola capofila, Liceo "Marzolla-Leo-Simone-Durano" di Brindisi, Istituto Comprensivo "Bozzano-Centro" di Brindisi, Istituto Comprensivo "Carducci-Materdona" di Mesagne, Istituto Comprensivo "Carovigno", Istituto Comprensivo "Casale" Brindisi, Istituto Comprensivo "Centro, Brindisi-Tuturano" ,Istituto Comprensivo "Commenda" Brindisi, Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" San Michele Salentino, Istituto Comprensivo "Manzoni-Alighieri" San Donaci-Cellino San Marco, Primo Istituto Comprensivo "De Amicis-Milizia" Oria.





Con un repertorio musicale vasto e di grande pregio gli studenti e le studentesse hanno dato prova ancora una volta della forza e del valore della Rete Orpheus. La serata ricca e articolata è stata caratterizzata da esibizioni di grande livello e non sono mancati momenti di caloroso coinvolgimento.





Una serata indimenticabile il cui successo è stato garantito dal lavoro sinergico di Dirigenti, Referenti, Docenti, Studenti e Studentesse della Rete Orpheus che si conferma una tra le migliori pratiche musicali della Scuola.