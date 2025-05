Lecce, Ict Day 2025: il 6 giugno appuntamento a Ecotekne

LECCE - Con 34 aziende partecipanti e un’intera giornata di incontri e colloqui, torna l’ICT Day, l’evento dedicato a studenti, laureandi, laureati e dottorandi di ricerca interessati a lavorare nell’ambito ICT, dell’intelligenza artificiale e della digital transformation. I partecipanti avranno modo di incontrare in presenza i rappresentanti delle aziende impegnate nell’attuazione della transizione digitale e affiliate al centro di ricerca I-STORE di UniSalento, che organizza l’ICT Day ed è diretto dal professor Luigi Patrono. - Con 34 aziende partecipanti e un’intera giornata di incontri e colloqui, torna l’ICT Day, l’evento dedicato a studenti, laureandi, laureati e dottorandi di ricerca interessati a lavorare nell’ambito ICT, dell’intelligenza artificiale e della digital transformation. I partecipanti avranno modo di incontrare in presenza i rappresentanti delle aziende impegnate nell’attuazione della transizione digitale e affiliate al centro di ricerca I-STORE di UniSalento, che organizza l’ICT Day ed è diretto dal professor Luigi Patrono.





La giornata si aprirà alle 9 nell’aula Fermi dell’edificio "Aldo Romano" (ex-Ibil) del complesso Ecotekne con i saluti istituzionali del rettore Fabio Pollice; dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci; del presidente di Confindustria Lecce, Valentino Nicolì. Alle 9:30 il direttore del Dipartimento per la Transizione digitale della Regione Puglia, Cosimo Elefante, presenterà le iniziative assunte dall’ente in tale ambito e per l’utilizzo dell’IA nelle pubbliche amministrazioni.





Alle 10 il professore Patrono, delegato del rettore alle Tecnologie digitali, presenterà azioni e risultati del centro I-STORE. Infine, alle 11:15 si entrerà nel vivo degli incontri con le aziende che proseguiranno fino alle 16:30.





L’evento è dedicato in particolare a studenti, laureandi, laureati e dottoranti dei corsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Informatica, Ingegneria dell’Informazione, Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Biomedica, Data Science, Ingegneria Gestionale, Management Digitale, Statistica, Matematica, Fisica e ai dottorandi di ricerca in ambito ICT, Intelligenza Artificiale, Digital Transformation.





Per prenotare i colloqui, ci si dovrà registrare con anticipo inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo https://www.unisalento.it/ict-day-2025-evento





«L’evento ICT Day - commenta il professor Patrono - rappresenta una interessante iniziativa di terza missione per UniSalento, una iniziativa che mira a stimolare e facilitare il networking tra mondo universitario e aziende del territorio consentendo di utilizzare al meglio sinergie fondamentali per attuare concretamente l’innovazione tecnologica».