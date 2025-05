Sorrisi in corsia: quattro progetti speciali per i bambini dell'ospedale di Lecce

LECCE - Maggio si colora di iniziative dedicate al benessere dei piccoli pazienti ricoverati presso i reparti pediatrici dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'associazione Tria Corda ODV, capofila del progetto per la realizzazione del Polo Pediatrico del Salento, ha messo in campo quattro progetti dal cuore grande, con un unico obiettivo: umanizzare le cure e portare un raggio di gioia e creatività nella difficile quotidianità dei bambini che combattono la malattia.Il via alle attività è stato dato oggi, sabato 3 maggio, con "Musica in corsia". Nato nel 2017 in collaborazione con il Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce, il progetto utilizza la musica come prezioso strumento terapeutico per allontanare, anche solo per un momento, la sofferenza dei piccoli degenti. La mattinata ha visto un emozionante incontro accompagnato dalle melodie del quartetto di saxofoni SaxLibitum.Lunedì 5 maggio, alle ore 10, prenderà il via la terza edizione di "Movies for children", finanziato dall'8x1000 della Chiesa Valdese. Il progetto si articola in due fasi: laboratori audiovisivi curati da Paolo Pisanelli, regista e direttore artistico del Festival del Cinema del Reale, e proiezioni cinematografiche appositamente selezionate, che si svolgeranno in autunno in collaborazione con l'Associazione Eutopia. Tutte le attività saranno monitorate dalle psicologhe della Cooperativa Psifia per valutarne l'efficacia. Lunedì si inizierà nel reparto di Reumatologia pediatrica, per poi proseguire martedì 6 maggio in Oncologia pediatrica e negli altri reparti.Grande novità tra i progetti di Tria Corda è "Cuori in movimento", che inizierà mercoledì 7 maggio nel reparto di chirurgia pediatrica. Nato dalla collaborazione con Decathlon Store di Surbo e il contributo di Fondazione Decathlon Italia, il progetto coinvolgerà i bambini in attività motorie adattate (freccette, calcio, tennis, ping pong e basket) una volta a settimana. Materiali idonei saranno messi a disposizione grazie alle competenze di personale specializzato formato in collaborazione con il corso di Scienze Motorie dell'Università del Salento.Infine, torna per il suo quinto anno "Leggi tu, che leggo anch’io", un appuntamento ormai consolidato per il Polo Pediatrico. Gli studenti delle scuole secondarie superiori di Lecce, guidati da Ippolito Chiarello, direttore artistico di Nasca il Teatro, attraverso un laboratorio sulla lettura teatralizzata, si recheranno lunedì 19 maggio nel reparto di Oncologia pediatrica e successivamente negli altri reparti per interpretare le "Fiabe al telefono" di Gianni Rodari. Il successo dell'iniziativa con gli studenti ha portato quest'anno a una "doppia edizione" con un gruppo di adulti, che seguiranno lo stesso format a partire da giugno.Un'ulteriore novità di quest'anno è il supporto di volontari ospedalieri di Tria Corda, appositamente formati con il corso "Be volunteers" tenutosi a febbraio, che affiancheranno tutti i progetti.Musica, cinema, sport e lettura: quattro preziosi doni per regalare piccoli momenti di gioia e provare ad alleggerire il peso della malattia sui bambini, con la consapevolezza che un maggiore benessere psicologico può supportare al meglio le terapie mediche.Tria Corda ODV e la Cooperativa Psifia fanno parte del network pro-giovani "VoleRete".