Tricase, presentazione della raccolta di versi 'Viaggio verso l'umanità' di Davide Siciliano edito da Musicaos Editore

Domenica 1 giugno 2025 alle ore 19.00, presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone (Piazza Pisanelli), a Tricase si terrà la presentazione del volume di versi di esordio del giovane autore salentino Davide Siciliano, in un incontro con il patrocinio del Comune di Tricase. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Tricase, Antonio De Donno, interverrà l'editore, Luciano Pagano, per lasciare poi la parola al dialogo tra lo scrittore Massimiliano Ivagnes e Davide Siciliano.





Davide Siciliano è nato nel 2003 a Catania (CT), risiede a Salve (LE). Diplomato con lode presso il "Liceo Scientifico – opzione scienze applicate" dell’I.I.S.S. "G. Salvemini" di Alessano (LE), è attualmente studente presso la facoltà di Biotecnologie dell’UniSalento. Ha partecipato alla GMG di Lisbona 2023, dove tutti i giovani del mondo si sono riuniti e hanno manifestato la loro umanità. L’intento di questo "Viaggio verso l’umanità", è quello, a partire dalla natura dell’ostilità, di interrogarsi e cercare risposte sulla natura dell’essere umano.





"Cosa traspare in un’anima alla ricerca di sé? È difficile dirlo quando il cuore è in tormenta. Ritornare nell’anima è il desiderio più struggente. Percorrere tutti i suoi meandri più bui e più sconosciuti. Disperdersi nel suo labirinto, forse inconsapevolmente, forse piacevolmente, forse dolcemente". Mons. Vito Angiuli, autore della prefazione dell’opera prima di Davide Siciliano, commenta così il percorso poetico dal titolo «Viaggio verso l’umanità». Si tratta di un viaggio all’interno del proprio sé, percorso in tre tappe che si ricongiunge idealmente al viaggio dantesco, in una strada che dall’oblio, la perdizione e la tenebra, conduce alla redenzione di uno spirito volto all’interrogazione del sé e alla scoperta dell’altro. «Viaggio verso l’umanità», è frutto delle letture poetiche, letterarie e filosofiche, tra Dante Alighieri, Giovanni Pascoli, Gabriele d’Annunzio, Luigi Pirandello, Giuseppe Ungaretti, Alda Merini e anche Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud. L’autore ha preso ispirazione, per alcuni titoli e alcuni versi, anche da film come: la trilogia de "Il Signore degli Anelli", "La trilogia del dollaro" di Sergio Leone e "Il miglio verde".





INFORMAZIONI:





MUSICAOS EDITORE

con il Patrocinio del COMUNE DI TRICASE

Domenica 1 Giugno 2025 - ore 19.00

Palazzo Gallone (Piazza Pisanelli)

Sala del Trono

presentazione della raccolta di versi

"Viaggio verso l’umanità"

(Musicaos Editore)

di Davide Siciliano

Saluti istituzionali:

Antonio De Donno

(Sindaco di Tricase)

Interviene:

Luciano Pagano

(Editore)

Dialoga con l’autore:

Massimiliano Ivagnes

(Scrittore)