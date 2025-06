Attimi di paura a Polignano a Mare: due soccorsi nella stessa giornata

POLIGNANO A MARE — Giornata di tensione oggi a Polignano a Mare durante la seconda giornata del Red Bull Cliff Diving, dove si sono verificati due episodi di emergenza del tutto estranei all'evento sportivo che richiama ogni anno migliaia di fan da tutto il mondo, fortunatamente conclusisi con esito positivo.

Una signora in difficoltà è stata soccorsa al largo dello Scoglio dell’Eremita, nella zona sud, grazie all’intervento tempestivo di un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Poco dopo, un ragazzo in difficoltà è stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera nella zona della Grotta Palezzese.

In entrambi i casi ha funzionato efficacemente l’unità di crisi messa in campo sul territorio, che ha permesso un rapido invio dei soccorritori in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le operazioni di soccorso si sono concluse senza conseguenze gravi, portando sollievo a tutta la comunità locale.