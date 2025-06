Bari, un murale per San Luca: arte, cura e comunità contro il degrado urbano

Sabato 7 giugno l’inaugurazione dell’opera “In volo sul mare” di Silvio Paradiso, simbolo di rinascita e partecipazione nel quartiere Japigia

Un’esplosione di colori, simbolo di speranza e di un futuro condiviso: si intitola “Il volo – Un omaggio a San Luca” il nuovo murale realizzato dall’artista Silvio Paradiso, che sarà inaugurato sabato 7 giugno alle ore 10:00 presso la Parrocchia di San Luca (Via Appulo Guglielmo, 4) a Bari. L’opera, donata da Retake Bari alla comunità, nasce come gesto di bellezza e rigenerazione urbana in uno dei quartieri più popolosi della città.

Il progetto, realizzato in collaborazione con i ragazzi e i catechisti della parrocchia, è parte di un’iniziativa più ampia di riqualificazione, che ha incluso anche il recupero del campo da calcetto parrocchiale, da tempo in stato di abbandono e oggi restituito all’intero quartiere. A sostenere l’intervento, oltre a Retake, anche Gens Nova e Federfarma, che ha finanziato il ripristino dell’area sportiva.

Il murale raffigura un gruppo di uccelli in volo su uno sfondo luminoso e dinamico, un’immagine che richiama l’idea del cammino condiviso, dell’energia vitale che anima le comunità, e del desiderio di volare oltre i confini dell’indifferenza urbana. Un chiaro invito a immaginare e costruire insieme un ambiente più accogliente, pulito e vissuto.

«A nome di Retake abbiamo scelto di donare questo murale alla Parrocchia di San Luca per lasciare un segno visibile e duraturo di ciò in cui crediamo: la forza dell’arte come strumento di rigenerazione sociale, il valore degli spazi pubblici come luoghi di incontro e il diritto dei cittadini a vivere in un quartiere accogliente, curato e pienamente condiviso», ha dichiarato Annalisa Condurro, referente di Retake Bari. «Ci piace l’idea di regalare un murale, anche perché San Luca è il patrono degli artisti!».

L’inaugurazione si inserisce nella festa della parrocchia, che durerà per l’intera giornata del 7 giugno, e rappresenterà un momento di incontro aperto a tutta la cittadinanza. Parteciperanno all’evento rappresentanti istituzionali, realtà del terzo settore e cittadini, chiamati a riflettere su come arte, cura del territorio e partecipazione attiva possano contrastare concretamente il degrado urbano e favorire processi di rigenerazione e coesione.

La partecipazione è libera, con iscrizione consigliata tramite l’apposita piattaforma: bit.ly/4mSxUpd.

INFO

📍 Parrocchia di San Luca, Via Appulo Guglielmo 4 – Bari

📆 Sabato 7 giugno 2025, ore 10:00

📲 Iscrizioni: bit.ly/4mSxUpd

📧 Retake Bari: bari@retake.org

📘 Facebook: facebook.com/retakebari