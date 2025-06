MOVE 2025, Pikyrent presenta B2-Ride al mercato internazionale

BARI – Pikyrent si prepara a portare la sua visione di mobilità condivisa e sostenibile a Londra, in occasione di MOVE 2025: uno degli eventi internazionali più rilevanti per il futuro e l’innovazione di questo settore che si terrà il 18 e 19 giugno. Protagonista all’interno della Startup Area, sarà B2-Ride, l’innovativa piattaforma SaaS e white-label sviluppata da Auriga per avviare e gestire la mobilità aziendale, i veicoli di delivery, il corporate fleet management e lo sharing mobility urbano.B2-Ride nasce da un’esperienza concreta: quella maturata in oltre 30 anni nell’ICT da Auriga e quella di Pikyrent nella gestione operativa di flotte di Electric Vehicle condivisi. Questa piattaforma oggi si propone come soluzione chiavi in mano per aziende e startup che vogliono lanciare servizi di mobilità green condivisa, con la massima flessibilità, contribuendo così a ridurre le emissioni di CO2 e a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione 2030. La piattaforma integra tecnologie di Intelligenza Artificiale, IoT e API scalabili per ottimizzare ogni aspetto della mobilità – dalla ricollocazione dei veicoli alla manutenzione predittiva, fino alla gestione delle tariffe dinamiche – e assicurare un’integrazione con i principali sistemi di mobilità (MaaS). Grazie a una dashbord gestionale, una mappa interattiva e strumenti di monitoraggio in tempo reale gli operatori possono gestire flotte in modalità free-floating, station-based o dedicate ad uso privato, risparmiando tempo e risorse. L'app per l’erogazione del servizio di sharing agli utenti finali di B2-Ride è poi altamente personalizzabile e progettata per offrire un’esperienza fluida che comprende diverse funzionalità come: verifica documenti, assistenza integrata, sistemi di pagamento flessibili. Inoltre, l’interfaccia multilingua e la brandizzazione dell’app garantiscono la massima adattabilità a diversi mercati e target.A Londra, Pikyrent presenterà anche alcune delle sue case history più recenti che dimostrano la flessibilità della piattaforma e la sua scalabilità, un valore aggiunto che permette di incentivare progetti di mobilità sostenibile integrata al TPL. Ne è un esempio quella con Vado Service, che, grazie a B2-Ride, ha potuto gestire a Grottaglie la sua flotta di monopattini e biciclette elettriche pensata per residenti e turisti o il progetto in fase di lancio, per un nuovo cliente, che permetterà il noleggio di mopeds L3 elettrici sia in modalità free floating che station based con cui vivere esperienze di turismo sostenibile.Mentre consolida la sua presenza in Italia, Pikyrent è pronta a guardare al mercato internazionale e a esportare il proprio modello di business anche all’estero come ha sottolineato Antonella Comes, CEO di Pikyrent: “Il mercato della mobilità condivisa sta entrando in una nuova fase, quella dell’ibridazione tra operatori B2C e nuovi player B2B interessati a servizi verticali per il turismo, la logistica e le smart city. In questo contesto, B2-Ride si propone come partner abilitante, riducendo le barriere di ingresso e accelerando il time-to-market di progetti sostenibili, proprio per questo crediamo che la flessibilità offerta dalla nostra piattaforma possa essere una risposta concreta anche per il mercato internazionale”.Per tutta la durata di MOVE, gli esperti di Pikyrent offriranno live demo della piattaforma e ne mostreranno tutti i vantaggi e le funzionalità. È possibile scoprire come funziona B2-Ride e richiedere una demo qui: https://www.b2-ride.com/come-funziona/