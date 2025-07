San Cesario di Lecce, Fabio Tolledi presenta in anteprima il libro 'Medea, Desìr in sei lingue'

L’appuntamento apre la rassegna estiva di Teatri a Sud, curata e promossa da Astràgali Teatro. Mercoledì 4 luglio 2025, ore 21 Distilleria De Giorgi, ingresso via Ferrovia, 73, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Nel Giardino storico della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro, nell’ambito della rassegna Teatri a Sud, propone, mercoledì 4 luglio, a partire dalle ore 21, la presentazione in anteprima del libro "Medea, Desìr in sei lingue" di Fabio Tolledi.





Nel volume vengono raccolte sei versioni differenti in altrettante lingue diverse del testo poetico scritto dallo stesso Tolledi per lo spettacolo di Astràgali Teatro. Un lavoro drammaturgico, come il titolo stesso lascia intuire, basato sul mito di Medea, che ha conosciuto diverse versioni dal 2018 fino ad oggi, a partire dalla prima "Figlie di Medea", per poi passare alla seconda "Mater Medea" e arrivare all’attuale "Medea, Desìr". Lo spettacolo è stato presentato in vari paesi, venendo adattato alla lingua del luogo in veniva messo in scena. Nel libro si trovano le versioni del testo in italiano, macedone, inglese, montenegrino, greco e georgiano. Lo spettacolo parte dalle parole di Christa Wolf e di Adriana Cavarero, seguite da quelle di Hanna Arendt e Judith Butler. Medea, come madre, cerca di sfuggire all’insulto della Storia che l’ha voluta per secoli fissata nell’orrore dell’infanticidio. Scacciata e bandita dal potere, è creatura che resiste e ama aldilà di ogni valore e di ogni morale. La sua sola possibilità sta nel riannodare quello sguardo che ridona al mondo una poetica resistenza.





Fabio Tolledi è regista, poeta, direttore artistico di Astràgali Teatro, con cui ha realizzato spettacoli teatrali e residenze artistiche in circa 40 paesi in tutto il mondo. Per la sua attività teatrale, finalizzata al dialogo interculturale e alla promozione di pratiche di pace in aree di conflitto è stato eletto nel 2014 Coordinatore del Theatre in Conflict Zones Network dell’International Theatre Institute (ITI). È presidente di ITI Italia. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni oltre che interventi su riviste nazionali e internazionali di teatro e sociologia. La sua scrittura poetica è approdata in tutti gli spettacoli di Astragali. I suoi testi sono stati tradotti e pubblicati in molte lingue. Il suo lavoro teatrale pone al centro la parola poetica e la costruzione dell’immagine.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.