“Cuore di carta”: opera prima di Kristina Sarkite, con Vincenza De Rinaldis

FRANCESCO GRECO - “Luca è un ragazzo gentile e intelligente che cerca di crescere e sopravvivere alla situazione di degrado della famiglia. Il padre, duro, vorrebbe che fosse più mascolino.Solo a casa dei vicini Luigi e Pietro, Luca si sente apprezzato. Sarà capace di proteggere la sua splendida anima di fronte a una realtà cupa e limitante?”.E’ il soggetto di “Cuore di carta” (“Paperheart”), 2025, opera prima della regista lituana Kristina Sarkite, che firma anche soggetto e sceneggiatura.Nel cast Stefania Rocca, Gabriele Stella, Isabella Briganti, Francesco Carrassi.Fotografia: Stefano Tria, montaggio: Annalisa Forgione, scenografia Fabio Tresca, costumi Francesca Ferraro, musica Alessandro Quarta, suono Gianluigi Gallo, Giacomo Rende, Claudio Spinelli, casting Rossella Martino, produttore esecutivo Gian Gabriele Foschini, assistente alla regia Deborha Brandonisio, direttore di produzione Leo De Matteis. Genere: drammatico.Tratto dal romanzo di Elisa Puricelli Guerra.Premi: Woman’s International Film Festival Sguardi Altrove 2025: Audience Award- Special Mention Winner, Los Angeles Indie Film Festival 2025.Il film è stato girato in Puglia, fra Putignano e il Salento: Scorrano (le famose luminarie di Santa Domenica) e poi Nardò (Sant’Isidoro), le riserve naturali delle Cesine e Torre Guaceto, l’area di Porto Badisco e ancora Santa Cesarea Terme, Otranto, Vernole, Torre Chianca, Melendugno (Torre dell’Orso) e la Grotta della Monaca.Nel cast anche la talentuosa Vincenza De Rinaldis, mezzosoprano pugliese (Specchia, Lecce, nella foto con la regista). A suo agio sui palcoscenici teatrali e davanti alla macchina da presa: conferma così il suo straordinario talento e la declinazione eclettica della suo essere un’artista globale. “E stata un’esperienza bellissima!”, confida Enza.In “Cuore di Carta” era l'amante del protagonista, una ballerina cantante. In “Briganti”, apparso su Netflix, una soubrette attrice e cantante dell'800, regia di Antonio Le Fosse, con Steve Saint Leger, Nicola Sorcinelli.Ha recitato anche in “Pensati sexy 2" di Michela Andreozzi con Angela Finocchiaro, Diana Del Bufalo e Nino Frassica e "Sale", cortometraggio diretto da Gino Brotto.“Con Kristina – aggiunge - abbiamo girato per un giorno intero, faceva caldissimo, ma ci siamo divertiti davvero tanto. Si respirava un'armonia bellissima. Idem in Briganti, a Gallipoli”.“Thymòs” Accademia APS (di cui è presidente), si occupa di formazione teatrale e canora e produzione di eventi. Negli ultimi anni la sua rete si è allargata a una collaborazione che racchiude varie realtà come Pavana APS, Tèmenos Recinti Teatrali, Officine Arca APS, MagiSchola experience, Indisciplinati cooperativa sociale.L'Associazione organizza anche una rassegna nazionale di spettacoli (“Borgo in scena”, bis) giunta all’XI edizione e che quest’anno propone ben 20 appuntamenti, da marzo a dicembre, abbracciando l’intera Puglia. De Rinaldis è la direttrice artistica.Prossimamente sarà in teatro con diverse opere liriche, concerti, produzioni, nuove collaborazioni di livello nazionale e internazionale.