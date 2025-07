L’assessore Ciliento a Novoli per un sopralluogo nella stazione FSE, futuro hub intermodale

NOVOLI (LE) - Questa mattina sopralluogo dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, sul cantiere della stazione ferroviaria di Novoli di FSE insieme al sindaco Marco De Luca e all’amministratore delegato di Ferrovie del Sud Est, Giorgio Botti. - Questa mattina sopralluogo dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, sul cantiere della stazione ferroviaria di Novoli di FSE insieme al sindaco Marco De Luca e all’amministratore delegato di Ferrovie del Sud Est, Giorgio Botti.





La stazione di Novoli è tra le venti stazioni del network FSE interessate da interventi di riqualificazione, che le trasformeranno in hub intermodali. Un piano di interventi finanziato per 165 milioni di euro con risorse del PNRR e per 50,4 milioni di euro con risorse del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI). Per la stazione di Novoli sono stati stanziati 7,5 milioni di euro.





"Il sopralluogo di oggi ci ha permesso di vedere il cantiere avviato ma soprattutto di capire meglio, osservando i luoghi, l’impatto che l’intervento avrà sulla comunità - ha detto l’assessore Debora Ciliento -. Il parcheggio di interscambio esterno, la riqualificazione del fabbricato passeggeri, il sottopasso ciclopedonale di stazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche, le nuove pensiline, renderanno la stazione moderna, sicura, sostenibile e accessibile".





Tra gli interventi previsti il restauro della facciata del fabbricato passeggeri, il rinnovo della sala d’attesa e dei servizi igienici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’innalzamento dei marciapiedi di stazione, l’adeguamento dei percorsi per ipovedenti con inserimento di mappe tattili, la riqualificazione della pensilina del primo binario. Un nuovo sottopasso ciclopedonale di stazione collegherà i binari e in corrispondenza del binario 2 verrà realizzato un marciapiede coperto da pensilina. All’esterno verrà realizzato il parcheggio di interscambio e create nuove aree verdi.