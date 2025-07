Giovinazzo dà il via a FUTURE PUBLIC ART 2025: arte contemporanea, tecnologia e sostenibilità in dialogo con la città

GIOVINAZZO – Prende il via oggi, la nuova rassegna metropolitana di arte contemporanea promossa dalla, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo. Un progetto innovativo, concepito per generare un impatto culturale e ambientale positivo attraverso linguaggi artistici contemporanei, tecnologie sostenibili e un forte legame con il territorio.

Un format replicabile per rigenerare la città

Sette gli artisti selezionati per questa prima edizione: Pietro Giulio Pantaleo, Daniela Pagliaro, Alfredo Briganti, Angela Albergo, Maria De Marzo, Enrica Palazzo e Maria Pia Cafagna, che dal 27 al 31 luglio, ogni sera dalle 19:00 alle 22:00, lavoreranno en plein air in tre scenografiche location del centro storico – Via Marina, Piazza Costantinopoli e la banchina del porto – trasformando gli spazi urbani in atelier a cielo aperto.

I temi sono liberi per favorire la massima espressione creativa, ma con un vincolo importante: ogni opera dovrà dialogare con il contesto urbano e rispettare i principi della sostenibilità ambientale. Il formato massimo previsto è 70x100 cm e l'uso di materiali di recupero, tecniche ecocompatibili e dispositivi a basso impatto è fortemente incoraggiato.

Mostra e premiazione: arte che lascia traccia

Le opere saranno esposte dall’1 all’8 agosto in una mostra collettiva allestita presso la Cittadella della Cultura. L’ingresso è libero.

Gran finale sabato 9 agosto, sempre alla Cittadella, con la cerimonia di premiazione dei tre migliori lavori, decretati da una giuria qualificata composta da:

Lina Bavaro, vicepresidente Fondazione Michele Cea ETS

Nicola De Matteo, presidente Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo

Lucia Rosa Pastore, storica dell’arte, Pinacoteca Metropolitana di Bari

Cristina Piscitelli, assessora alla Cultura del Comune di Giovinazzo

Massimiliano Porro, docente all’Accademia “Aldo Galli” – IED Como

Piero Ricci, consigliere nazionale Ordine dei Giornalisti

Enzo Varricchio, critico d’arte e giornalista

I premi in denaro saranno così suddivisi:

🥇 750 € al primo classificato

🥈 500 € al secondo

🥉 350 € al terzo

Non solo arte: incontri, NFT e sostenibilità

A fare da cornice alla rassegna anche una serie di attività collaterali: workshop, talk e incontri tematici su NFT, arte e riciclo, pensati per coinvolgere pubblico, cittadini e appassionati su tematiche attualissime.

Un progetto per il territorio, con lo sguardo al futuro

FUTURE PUBLIC ART 2025 non è solo un evento artistico, ma una piattaforma per la rigenerazione urbana, pensata per valorizzare spazi pubblici e rafforzare l’identità culturale delle città coinvolte. L’approccio diffuso e accessibile punta a stimolare la partecipazione attiva, attirare turismo culturale e generare valore per l’indotto locale.

“Un’opportunità concreta per coniugare arte, innovazione e sviluppo – commenta la Fondazione –. Il nostro obiettivo è farne un appuntamento ricorrente, capace di creare memoria, visibilità per gli artisti emergenti e una relazione viva tra arte e cittadinanza”.

📄 Tutte le informazioni e il bando sono disponibili al link:

👉 https://www.michelecea.com/future-public-art-fpa-2025