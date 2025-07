Il Paratorneo dei Rioni di Oria, domenica 27 luglio la decima edizione dell'evento di inclusione e tradizione

ORIA (BR) - Domenica 27 luglio alle ore 20:30, l'Istituto dei Padri Rogazionisti di Oria ospiterà la decima edizione del Paratorneo dei Rioni, un evento che unisce tradizione e inclusione. - Domenica 27 luglio alle ore 20:30, l'Istituto dei Padri Rogazionisti di Oria ospiterà la decima edizione del Paratorneo dei Rioni, un evento che unisce tradizione e inclusione.





L'evento, organizzato dall'Associazione EX AEQUO, offre ad atleti con disabilità psico-fisiche la possibilità di partecipare a gare medievali e di essere protagonisti della tradizione oritana. La serata sarà arricchita da novità e da esibizioni di ballerine e compagnie d'arme.





Tra le novità di quest’anno, per celebrare il decennale, ci saranno novità pensate per far rivivere con ancora più intensità il fascino dell’epoca. Nell’occasione sfileranno i palii delle passate edizioni: una sorta di mostra istantanea in onore degli artisti che in questi dieci anni hanno donato il proprio impegno in nome di quella diversità che rende ognuno meravigliosamente unico.





"Domenica festeggeremo non solo un anniversario, ma anche una comunità che continua a credere nel valore della solidarietà, dell’uguaglianza e della storia comune. Un messaggio positivo che ci auguriamo possa essere presto emulato da altre realtà italiane" ha dichiarato Federico Farina, vicepresidente dell’Associazione EX AEQUO.





"Dieci anni fa abbiamo scommesso su un sogno: far rivivere la nostra storia e renderla accessibile a tutti. Oggi celebriamo un decennio di emozioni, partecipazione e cultura. Un traguardo importante per il quale sento di ringraziare quanti hanno creduto in noi e in questo progetto unico in tutta Europa" ha dichiarato Antonio Carbone, presidente dell’Associazione.





Negli ultimi due anni, la manifestazione si è arricchita di novità, tra cui la partecipazione di giovanissime reclute di età compresa tra i 4 e i 6 anni. L’edizione speciale di domenica prossima vedrà la partecipazione di 24 atleti provenienti da Oria e da paesi limitrofi, come Francavilla Fontana, Latiano, Torre Santa Susanna, Brindisi e Maruggio.





Ad allietare il pubblico con un suggestivo spettacolo di apertura sarà l’esibizione combinata tra le ballerine della Centro Studi danza Arte in Movimento e la compagnia d’arme Milites Friderici II, entrambe realtà che da anni sostengono e accompagnano la crescita del Paratorneo dei Rioni.





Durante l’evento sarà garantito il servizio di interpretariato della lingua dei segni grazie alla dott.ssa Tiziana Di Levrano. Presenta la serata Pierdamiano Mazza.





L'evento è gratuito e si può prenotare i posti a sedere contattando i numeri di telefono 3295877762 oppure 3200696520. Il Paratorneo dei Rioni è un esempio di come la tradizione possa essere vissuta in modo inclusivo e accessibile a tutti.